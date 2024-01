Harcsa Veronika a Zeneakadémián lép fel, a közönség is bekapcsolódhat az előadásba

A műsort új, saját kompozíciók alkotják, amelyek kifejezetten azzal a koncepcióval íródtak, hogy a közönség közül, aki szeretne, adott pontokon be tudjon kapcsolódni a zenébe – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel. Mint írták, Harcsa Veronika pályáján mindig meghatározó volt a kísérletezés a műfajok és a stílusok határterületein. Az énekesnőt régóta foglalkoztatja a pszichológia, 2022 szeptembere óta a Pécsi Tudományegyetem zeneterápia képzésének hallgatója.

„Diplomamunkámat az új koncertműsor tapasztalataiból fogom írni. Mindannyian tudjuk, hogy a zenének gyógyító ereje van, segít kapcsolódni önmagunkhoz és másokhoz. Alapvetően közösségi élmény, ám az elmúlt évszázadokban egyes műfajokban a hallgatóság passzív szerepbe kényszerült. Szeretném megmutatni, hogy nem csak a popzenében van helye a közös hangadásnak, sőt, egy kompozíciónak része lehet a hallgatóság is” – idézte Harcsa Veronikát a közlemény.

Az énekes a dalokat kifejezetten ezt a célt szem előtt tartva írta meg, és olyan egyszerű zenei eszközöket fog a közönségnek kínálni, amelyeket bárki képes megszólaltatni, nem szükséges zenei előképzettség. „Természetesen a koncert csendben is hallgatható, nem kötelező az aktív kapcsolódás, ezzel mindössze egy ajtót szeretnék kinyitni, egy lehetőséget felkínálni” – mondta.

A projektet 2023 novemberében mutatták be Brüsszelben, a magyar közönség most először láthatja a produkciót. Harcsa Veronika korábban Berlinben vezetett egy koncertsorozatot, itt találkozott Nora Thiele német zenésszel, aki nemcsak különböző kultúrák ütőhangszerein, hanem zongorán is játszik. Saját fejlesztésű hangszerparkjának köszönhetően gyakori közreműködő kísérletező szemléletű produkciókban.

„Mivel a zenében a ritmus hat a legösztönösebb módon az érzelmekre, ezért olyan hangszerest szerettem volna partnernek, akinek a ritmus az anyanyelve. Nora keretes dobon is játszik, ami a sámándob egyenesági leszármazottja, reneszánsz táncok és törzsi dobolás is eszünkbe juthat a hangjáról” – mondta Harcsa Veronika.

A Zeneakadémia Solti Termébe szervezett koncert előtt a jeggyel rendelkezők egy, a szabad hangadás megtapasztalását segítő workshopon is részt vehetnek Harcsa Veronikával és Nora Thielével.

Harcsa Veronikának egy ideig ez lesz az utolsó bemutatója. Gyermekáldás előtt áll, így az év első felében már csak kisebb klubkoncerteken lesz hallható, 2024 második felében pedig nem vállal fellépést.