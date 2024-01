Gyémánt Bálint elkészítette második szólólemezét

A Vortex of Silence a freiburgi Jazzhouse Records gondozásában jelent meg, akárcsak a Harcsa Veronika–Gyémánt Bálint Quartet legutóbbi lemeze, a 2022-es About Time. Gyémánt Bálint albuma a digitális platformokon érhető el, de hamarosan LP-n is kiadják.