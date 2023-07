Szeptemberig emlékezetes komoly- és könnyűzenei koncertfelvételeket kínál online felületein a Müpa. Már elérhető a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Kocsis Zoltánnak emléket állító hangversenye, ahol a nagyra becsült zongoraművész és karmester zenei világához közelálló zeneszerzők művei hangzanak fel. Újra átélhető a párizsi Notre-Dame orgonistája, Olivier Latry varázslatos előadása is, amelyen korunk egyik leghíresebb francia zeneszerzője Bach és Liszt előtt tiszteleg műsorával. Érdekesség, hogy a produkció során elhangzó két Bach-mű egyike, valamint a Liszt-darab egy-egy honfitársának átiratában hallható, amivel Latry előlegezi a műsor másik célkitűzését: betekintést nyújtani a francia orgonamuzsikába.

Bobby McFerrin

Fotó: Carol Friedman

A könnyedebb műfajok rajongói is több lenyűgöző felvétel közül válogathatnak. Teljes hosszában elérhető a Don’t Worry Be Happy című világsláger alkotója, Bobby McFerrin 2018-as koncertje, ahol az afrikai és közel-keleti hagyományokon alapuló meditációs és improvizatív Circlesongs című lemez anyagának újraértelmezését élvezhetjük, a rajongók pedig Avishai Cohen és triójának 2017-es, érzelemdús és lebilincselő jazzkoncertjét élhetik újra. A magyar könnyűzene szerelmesei sem maradnak tartalmak nélkül: felkerült a médiatárba az egyik legmeghatározóbb hazai alterzenekar, az Eric Sumo Band addigi történetének tizenhárom évét megkoronázó 2018-as fellépése is, és

újra megnézhető a Harcsa Veronika-Gyémánt Bálint Quartet 2019-es koncertje, ahol a zenekar a jazz nyelvén mesél arról, miként lehet békére találni a zajos városok és a közösségi média felgyorsult világában.

Közel húsz epizóddal frissül a Müpa Spotify-, valamint Apple Podcast-oldala. Újabb epizódok érhetőek el a 2016-ban indult Jazzrajongók sorozatból, ahol Náray Erika ismert beszélgetőpartnerei – mások mellett Fullajtár Andrea, Boldizsár Ildikó és Háy János – nemcsak a műfaj iránti szenvedélyükről vallanak, de mindennapi életükbe is betekintést engednek. Visszahallgathatók a Müpa kortárs írókat bemutató sorozata, a Literárium 2022/23-as előadásai is, köztük Bartis Attila és Szijj Ferenc estje, és újra élvezhetjük Bereményi Géza és Grecsó Krisztián beszélgetését vagy a Balaton együttes Ady-verskoncertjét.

A Müpa digitális médiatára szeptember 4-éig regisztráció nélkül is nyitva áll a nagyközönség előtt, de a Müpa+ hűségprogram tagjai számára ezt követően is elérhetőek maradnak a felvételek.

Borítókép: A Harcsa Veronika-Gyémánt Bálint Quartet (Fotó: Hegyi Veronika Lily)