Rum-központú gasztro-kocsma Veszprém szívében: Papírkutya

Aligha véletlen, hogy a lélek német és angol megnevezése, a „geist” és a „spirit” egyaránt használatos töményitalokra, bár a magam részéről ezeket fenntartanám a pálinkák jelölésére. E pazar nedűk valóban olyanok, mintha bennük cseppfolyósodna a gyümölcs lelke.

Közkeletű nézet, hogy ha egy nemzet kultúrájának szerves részét képezi a gyümölcs átlényegítése nemes párlattá, akkor erre összpontosítson más, kevésbé szerencsés adottságú nemzetek gabonaalapú töményitalai helyett. Van is ebben valami, de azért szerencsésebb az „éslegesség”, mint a vagylagosság. Szeretheti valaki egyszerre a sört és a bort, a húst és a halat, a fehérbort és vörösbort s persze a pálinka mellett a whiskyt, rumot, tequilát, gint, de még akár a vodkát is.

Más nemzetek töményitalainak megismerésében nagy segítséget nyújthatnak az olyan helyek, mint a Kazinczy utcai Pharma bár, ahol az egyik legkellemesebb töményitalos estét töltöttük baráti társaságban néhány éve, maga a tulaj mesélt az egyes italokról, mindegyikről tudott egy remek sztorit. De jó szívvel ajánlható a Nappali Kávéház is a Vasvári Pál utcában, ahol a megszámlálhatatlan különleges töményitalnak az árát is tudjuk ránézésre a „nyakkendőjének” a színe után. A Mateo’s bár a Márvány utcában elképesztő whisky-választékot kínál. Az utóbbi időben két olyan helyre is betértem, ahol a rum volt a fő profil. Az egyik a Mr. Bobby Pub a Páva utcában, a másik a veszprémi Papírkutya, mely az eddig felsoroltakkal ellentétben gasztronómiai szempontból is érdekes lehet.

A Veszprém központjában működő jól kitalált gasztro-kocsma és koncerthelyszín egyedi, meghitt, hangulatos egység. Nyerstégla-plafon, a falakon modern képzőművészeti alkotások, archív fotók, könyvespolc könyvekkel megrakva. Sok zöld növény is hozzájárul az atmoszféra barátságosságához. A bútorzat kényelmes, otthonos, jól megválasztott háttérzene szól. A rendezett, jól kitalált belteret belengi egy cseppnyi romkocsmás feeling. Rövid világhálós kutakodás megtudhatjuk, hogy egy budapesti házaspár, Pék Attila és Rétfalvi Bernadett nyitotta meg a helyet, akik korábban a bulinegyedben működtettek különböző menő egységeket.

Nemzetközi konyhát visznek, elsősorban olyan fogásokra alapozva, melyek egy-egy etnikai konyhában gyökereznek, de mára világszerte ismerik és fogyasztják őket. A vegán ételkínálat is figyelemre méltó. Kínálnak többek között színvonalas reggeliket a füstölt lazacos blini-től (orosz sós mini-palacsintaszerűség, kiváló előétel tejfellel és kaviárral is), a Croque Madame/Monsieur-n keresztül a snidlinges tejföllel tálalt töltött bundáskenyérig. Tartanak figyelemre méltó szendvicseket, húsos és vega tapas tálat, Tom Yum levest és kacsából készült pho-t, pil-pil gambas-t (fokhagymás-chilis-olívaolajos baszk rákétel), menemen-t (török lecsóváltozat), quessadilla-t és áfonyás csokis brownie-t vanília fagylalttal.

Tizenötféle bort kínálnak a magyar élvonalból, ezek többségét kimérik decire is. A töményitalválaszték büszkesége a már említett 30 féle rum, melyeket a prémium tételek közül válogattak össze. A nagyipariak mellett kínálnak kiemelkedő üdítőket, továbbá az Ebner pince 100%-os gyümölcsleveit. Négy sör van csapon, négy palackban, ezek egy kivételével minőségi, kisüzemi tételek.

Az árak értékarányosak, sok esetben kifejezetten kedvezőek. Reggelik 1290 és 1590, szendvicsek, tapas-tálak és levesek 1190 és 2390, főételek 2290 és 2990 forint között kaphatók, desszertek egységesek 1190 forintba kerülnek.

A kiszolgálás kedves, udvarias, kommunikatív.

Az italok mellé kértünk egy vegán tapas-tálat, amin volt ízletes, harmonikus, jó állagú padlizsánkrém, itthon, Erdélyben vagy a Partiumban is megállná a helyét, korrekt humusz és élvezhető pácolt feta. Adtak mellé zöldséghasábokat és nem kiugró minőségű kenyeret is. A vegán kölesgombóc nem volt rossz, de nem adnánk oda egy valódi túrógombócot érte.

A Papírkutya meggyőző hely, ahol jó üldögélni, beszélgetni a csaposokkal, falatozni és persze rumot kóstolgatni.

Elérhetőségek:

Papírkutya

Veszprém, Szabadság tér 9.

Telefonszám: +36 20 241 0074

Honlap: https://www.facebook.com/papirkutya.veszprem/ E-mail-cím: [email protected]

