Új utak a koreai zenei életben

A zene a nyelvi korlátokat is feloldja. A magyar népzene jól ismert a világon, de az elmúlt tíz évben elmondható, hogy egyre több koreai együttes is betört az európai piacra. Így nemcsak arról beszélhetünk, hogy Korea és Magyarország, hanem arról is, hogy Korea és Európa zenei világa is találkozik és megosztják egymással az értékeiket