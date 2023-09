K-gugak

Sokak számára a hallyu – azaz az 1990-es években indult dél-koreai kultúra világszerte népszerűvé válása – mára fogalom. A koreai hullámnak is nevezett hallyu egyik fontos pillére a zene, ami magában foglalja a modern K-pop és a hagyományos K-gugak műfajokat is. Előbbi már szinte mindennapjaink részévé vált, elég, ha csak bekapcsoljuk a rádiót. De a K-gugak térnyerése még csak most következik. Koreában a modernizáció mellett nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok tiszteletére, így a tradicionális zenére is.

A K-gugak szó szerinti jelentése „a palotai zenétől a népzenéig”, mely a koreai hagyományos kultúrából és művészetekből kiindulva egészen napjainkig mutatja be a koreai zenét.

Ennek a megjelenítése, feldolgozása pedig rendkívül színes lehetőségeket kínál. A szeptemberi fesztivál előadásai abból a számtalan új művészeti lehetőségből adtak ízelítőt, amelyeket a gugak potenciálisan tartogat.

Koncertek koreai módra

A Koreai Kulturális Központ célja, hogy megismertesse és népszerűsítse a koreai kultúrát hazánkban. Aki járt már valamely eseményükön, tudja, hogy igyekeznek mindig kreatív programokat kínálni. Az őszi koncertsorozat is hozzájuk hűen nagyszabásúnak ígérkezik. Szeptember 13-án a Magyar Zene Házának színpadán lépett fel a geomungo koronázatlan királynője, Heo Yoon-jeong vezetésével a Black String és a Gyeonggi tartománybeli népdalok mestere, Lee Hee-moon által fémjelzett „NAL projekt”.

A Black String a hagyományos koreai hangszereket és zenét veszi alapul (Forrás: Koreai Kulturális Központ)

A Black String a hagyományos koreai hangszereket és zenét veszi alapul, ugyanakkor átfogó érzékenységgel szabadon elmossa a műfaji határokat, koncertjei során a végletekig kihasználja az előadók rögtönzési képességét. Az együttest beválasztották többek között a 2016-os zenei világkiállítás (Womex) hivatalos show-case programjába, 2018-ban pedig az első koreai díjazott lett Ázsia & Óceánia kategóriában a híres angol zenei magazin, a Songlines díjátadóján.

A „NAL projekt” megálmodója Lee Hee-moon, aki Korea 57. számú szellemi kulturális örökségének a Gyeonggi (ejtsd: Kjanggi) tartományi népdal művészetének képzett áthagyományozója.

Az előadás ihletadó forrása is ez az örökség, mellyel egy sajátos művészeti ágat hozott létre és mutat be a színpadon a magyar közönség számára is. Tevékenységével sikerült a hagyományos vokális zenét ismét az előadások középpontjába emelnie, lehetőséget adva ezzel a közönségnek, hogy újra felfedezze a népi énekek hallgatása által tartogatott örömet.

Egy este alatt két külön zenekar és produkció is látható volt a színpadon.

A szervezők a hosszabb technikai átállás alatt sem hagyták a közönséget unatkozni, ugyanis az érdeklődők a szünet alatt kipróbálhatják az előtérben a színpadon hallható tradicionális hangszereket, miközben koreai snacket ropogtattak.