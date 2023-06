A Magyar Zene Háza operatív igazgatójával, Horn Mártonnal a Kultura.hu készített interjút, amelyben arról is szó esett, hogy kilenc év előkészítő munkája után jöhetett létre ez az Európában is egyedülálló építészeti és kulturális intézmény. A koncepció kidolgozása során azt tartották szem előtt, hogy milyen hangversenytermek, könnyűzenei helyszínek hiányoznak a magyar fővárosból. Olyan intézményt kívántak létrehozni, ami egyszerre képes a közönséget megszólítani, az újdonságokat bemutatni, mindezt úgy, hogy az ismeretterjesztő funkciókat is ellásson. Így a Magyar Zene Háza tervezése óta az előadó-művészet, a zenepedagógia és kiállítások hármas egységében gondolkodtak.

A Magyar Zene Háza előadásai telt házasak Fotó: Magyar Zene Háza/Mohai Balázs

Magyar Zene Háza a 21. század emberének készült

Nem múzeumot, hanem egy bejárható, élettel teli közösségi helyszínt szerettek volna, amely valóban a zeneszeretők és a zene iránt érdeklődők befogadóhelyévé tud válni. Az elmúlt másfél év látogatói száma és a visszajelzései is azt mutatják, hogy a Magyar Zene Háza sikeres betölteni azokat a feladatokat, amelyeket alkotói egykoron neki szántak.

Az elmúlt évben több mint ezer program került megrendezésre a Magyar Zene Házában – nyilatkozta az operatív igazgató.

Horn Márton beszámolt arról is, hogy a 21. századi intézményeknek már más funkciókat kell betöltenie, mint a korábbi évszázadokban. Amíg a múltban a múzeumok, közgyűjtemények templomszerű, megközelíthetetlen, magas lépcsővel elválasztott épületek voltak, addig mára az emberléptékű intézményekre lett igény. Ilyen, lelki és fizikai nyitottságot tükröző mestermű lett a Sou Fujimoto japán építész által megálmodott Magyar Zene Háza, amelyet azonnal megszerettek a magyarok és az ide érkező turisták. Az épület a közönség igényeihez igazodik, sokféleképpen hasznosítható tereivel pedig képes sokféle feladatot ellátni.

– Szeretnénk elérni, hogy a Magyar Zene Háza stabil, szakmailag megkérdőjelezhetetlen márka legyen

– mondta Horn Márton.

A Magyar Zene Háza nyit a legfiatalabbak felé is. Ramazuri – Lengemesék előadás Fotó: Magyar Zene Háza

Az elmúlt hónapokban a Magyar Zene Háza 350 iskolás csoportot fogadott, őszi foglalkozásaikra már beteltek a férőhelyek. Ezért a Magyar Zene Háza vezetése azon dolgozik, hogy a zenepedagógia és az esélyegyenlőségi programokkal ki tudjanak lépni a jelenlegi keretek közül. Szeretnének egy utazó zenepedagógiai csapatot létrehozni, amellyel az ország különböző pontjaira eljutva tolmácsolhatnák a Magyar Zene Háza programját és üzenetét.

A teljes interjú a Kultura.hu oldalán érhető el.