Magyarországra jön a világhírű hegedűművész

A 27 millió követővel rendelkező sztár új albumát, a Dualityt népszerűsítő turnéja során október 11-én Budapestre is ellátogat, ahol az MVM Dome-ban lép fel. Lindsey Stirling lenyűgöző előadásai – a koncertelőzetes szerint – komplex koreográfiával és lélegzetelállító vizuális elemekkel kápráztatják el a közönséget.



Az új album, a Duality az előzetes kritikák szerint egyfajta látomásos elmélkedés a belső bölcsességről, személyes erőről és – a nyugaton divatos folyékony személyiségképnek megfelelve – az identitás változásáról.

Az albumismertető úgy fogalmaz: „új dalokban Stirling kifinomult zenei tehetségét és kreativitását fedezhetjük fel, miközben utazunk a kelta hangzásoktól a pop világáig, a művész egyedi stílusával és energiájával fűszerezve.” Az amerikai előadóművész vitathatatlanul kreatív és termékeny dalszerző. Az idén három kislemez jelent meg: az Eye of the Untold Her, az Inner Gold és az Evil Twin című albumok kerültek ki keze alól.



A most összeállított lemezről így nyilatkozott a sztár:

A Duality album az életünk ellentmondásos részeiről szól. Néha úgy érezzük, mintha háborúban állnánk önmagunkkal, amikor látjuk a különbséget aközött, akik vagyunk, és akikké válni szeretnénk. Ezek a konfliktusok úgy tűnhetnek, mintha szétszakítanának minket, de ha szembenézünk a bennünk rejlő sötétebb részekkel, valódi megértést nyerhetünk önmagunkról és másokról.

A hegedűvirtuózról érdemes tudni, hogy előadásait maga tervezi és minden alkalommal merészen integrálja az összetett koreográfiát, a lélegzetelállító légi akrobatikát és lenyűgöző jelmezeket. Úgy tartják, előadásai a zene, a tánc és a vizuális művészetek egyedülálló kaleidoszkópjává állnak össze, amelyek elvarázsolják és inspirálják a közönséget.