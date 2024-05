Pályázat kockalakóknak

Az ötletes kezdeményezés célja, hogy megmutassa azt, hogyan alakulnak át a szocializmus ikonikus épületei modern hajlékokká. Persze az is cél, hogy a projektbe bevonják azokat, akik ilyen típusú épületekben élnek, és bemutathassa a kiállítás látogatóinak a pályázók által megvalósított felújítás eredményét. Amúgy is kiemelt közéleti téma ezeknek az épületeknek a korszerűsítése, hiszen Magyarországon nincs olyan település, ahol ne találkozhatnánk kockaházakkal. Ugyanakkor a kiírók fontosnak tartják, hogy azt is megmutassák, mennyi lehetőség rejlik egy-egy ilyen épület modernizálásában, milyen sokszínű eredmények születtek az elmúlt években, amelyek akár inspirációként is szolgálhatnak mások számára.



A pályázatra azok a magánszemélyek/családok (de mindenképpen annak tulajdonosai) nevezhetnek, akik kockaházat újítottak fel az elmúlt tíz évben.

A felhívásban újonnan felújított sátortetős kockaházaknak az előtte-utána fotóit várják, amely meggyőző példája annak, hogy érdemes újragondolni egy, már eleve rendkívüli kisugárzással rendelkező „Kádár-kockát”.



A győztes pályázatok díjakat kapnak, illetve egy digitális eszközön lesznek láthatóak a kiállítás előterében.



Teljes pályázati kiírás ITT elérhető!

A pályázatot online formában várják ERRE a linkre!

Beküldési határidő: június 15.

Eredményhirdetés: 2024. június 22. – Múzeumok Éjszakája