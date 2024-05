Nyolcszáz éves a pannonhalmi bazilika + galéria

Ha ellátogatunk a Pannonhalmi Főapátságra, egy működő szerzetesközösség mindennapjaiba pillanthatunk be. Az itt látható tárgyi emlékeknek és gazdag kulturális örökségnek az adja sajátos szépségét, hogy az itt élő negyvenfős szerzetesközösség mindmáig eredeti rendeltetésüknek megfelelően használja őket. Az ora et labora szellemében végzik a liturgiát, fogadják a lelkigyakorlatozókat, működtetik a bentlakásos gimnáziumot, kulturális munkát végeznek a könyvtár, levéltár, múzeum, könyvkiadó működtetésével, koncertek szervezésével. Dolgoznak az apátság működésének anyagi megalapozásán is, többek között borászat, sörfőzde, gyógynövénykert fenntartásával és vendégek fogadásával.

A Pannonhalmi Főapátság főapátja, Hortobágyi T. Cirill és Dejcsis Konrád. Fotó: Havran Zoltán

A Pannonhalmi Főapátság

Látogatásunk alkalmával Hortobágyi T. Cirill főapát hangsúlyozta, hogy egy pillanatképet szeretnének adni a monostorról, küldetésükről. Két felütése volt, amelyek hordozzák lelkiségüket és meghatározzák gondolkodásukat. Az első II. János Pál pápa 1996-ban tett pannonhalmi látogatásához kapcsolódik. A közösségnek tartott beszédében a pápa azt mondta, hogy a III. évezred küszöbén az egyház egy megújított apostoli lendületet vár tőlük. Ez azért is különleges, mert a megújulás, az idők jeleire figyelés mindig ott volt az apátság történetében. Az ökumenizmus fontosságára is rávilágított, amit szintén megvalósítottak. A másik felütés

Ferenc pápa tavalyi látogatásakor elhangzott mondata: „Lélekben és a szívemben a pannonhalmi apátság, az ország egyik nagy lelki emlékműve felé fordulok, az imádság helye és a testvériség hídja felé.” 2023. november 11. és 2024. november 11. között e három fogalom köré rendezi a főapátság a Bazilika 800 rendezvénysorozatot a főapátság: spirituális emlékmű, az imádság helye, a testvériség hídja.

Dejcsis Konrád, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója a megvalósuló programokat ismertette, Bokros Márk pedig a szerzetesrend hitéletéről beszélt és az elvonulásokról, amelyeket szerveznek. Az imádság jegyében az egyik kiemelt programjuk a napközi imaóra a pannonhalmi bazilikában. A bencés közösség mindennap meghívja a monostor látogatóit és vendégeit, hogy vegyenek részt a szerzetesközösség rövid déli imádságán a bazilikában.