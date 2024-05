Újabb fúzióra lépett a hazai zenei élet két nagyágyúja

A Bohemian Betyars idén ünnepli fennállásának 15. születésnapját, nem is akárhogyan: egy hetedhét országra szóló mulatsággal készülnek a Budapest Park színpadára, ahol az idei évük egyetlen önálló budapesti koncertjét is adják. Sok meglepetésvendéggel is kiegészülnek, de az talán nem meglepő, hogy évek óta állandó tettestársuk, a Parno Graszt is velük tart majd a jeles napon.

Bohemian Betyars feat. Parno Graszt – A falu rossza Forrás: YouTube

Bohemian Betyars + Parno Graszt x3 = A falu rossza

A zenészek azonban nem elégszenek meg ennyivel: a hatalmas sikert aratott 2017-es Ha menni akarok és a 2019-ben kiadott Kelen Shavo után most újból közös dallal jelentkeznek, amit cikkünk végén lehet megtekinteni. A Bohemian Betyars egyik frontembere, Palágyi Máté Kakas elárulta, hogy már gyermekkorában, néptáncosként is nagyon szerette a Parno Graszt zenéjét, amit azóta is legjobb cigányzenének tart. A régmúltra visszanyúló barátságra az zenész a következőképp emlékszik:

Egyszer egy pécsi koncerten zenéltünk egymás után, és az öltözőben elindult az ismerkedés, látszott, hogy jó a kémia a két csapat között. Egyértelmű volt, hogy egy közös számmal kellene meghálni a nászt, ebből született meg a Ha menni akarok. Aztán jöttek az első vendégszereplések egymás koncertjein, majd néhány év után lementünk Pálházára egy hétvégére összerakni egy koncertet, ahol 12-en minden este hajnalig zenéltünk, énekeltünk.

A most megjelenő A falu rossza című szerzemény egy híres népdalra épül, amely arról szól, hogy előadóját kitagadta az egyetlen közösség, ahová eddig tartozott: a falu. Mindenki őt ugatja, ő pedig visszaszól nekik: „nem vagyok én rosszabb másnál”. Ahogy Palágyi meséli:

„Ebből az érzésből indultunk ki ennél a dalnál is, de betyárosítottuk jelentésében és hangulatában is. Most már nem érdekel minket, hogy ki mit gondol, hívjatok bárminek, mi maradunk, akik voltunk. Büszkén vállaljuk, akik vagyunk, és boldogan énekeljük, hogy hadd szóljon meg, aki lát.”

A csibész nótához egy nem kevésbé szemtelen videóklip is társul Giuliano Salvatore rendezésében. A kisfilm ötlete Palágyi esküvői videójából indult ki, ahol egyébként a Parno Graszt zenélt, és mindenki az ünneplőjében, gatyáig izzadva táncolt hajnalig. Ezt a lagzis hangulatot teremtették most meg reggeltől, és a dajdajozás végigkísérte a 15 órás forgatást. A végeredmény pedig pont olyan lett, ahogy elképzeljük, milyen lehet, ha összeeresztik a Bohemian Betyars legénységét a Parno Graszttal. A dalt élőben először május 31-én a Budapest Parkban hallhatja majd a közönség egy nem kevésbé eszeveszett bulin.