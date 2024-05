A Metallica uszított ellenük, most Budapesten lépnek fel

Szomorú hír, de Kip Winger csapata, a Winger befejezi. Nem vészesen öregek, de valahol megértem. Alice Cooper zenekarából nőtte ki magát Kip Winger basszusgitáros és Paul Taylor gitáros/billentyűs, hozzájuk csatlakozott a pittsburghi gitárzseni, Reb Beach, valamint a jazzrock Dixie Dregs-ből ismert dobos, Rod Morgenstein.

A Winger első lemeze 1988-ban jelent meg. Fotó: Revierfoto/face to face

1988-as első nagylemezük hatalmasat durrant, de ez teljesen logikus volt a korabeli, úgynevezett hajbandák esetében, ugyanis a műfaj tündökölt, köszönhetően az MTV rockszimpátiájának.

Azzal a lemezzel még a Magyarországra is eljutottak a Scorpions vendégeként, és lenyűgözték a germán istenek miatt kilátogató magyar metálosokat. Arról a lemezről a Headed for a Heartbreak és a Seventeen futott be, utóbbit a mai PC-világ nem is engedné lemezre tenni, metoo-t szirénázva.

Kis idővel később 1990-ben, totális hajkorszakos eszmélésem kellős közepén, amikor olyan bandák hódítottak az MTV-n, mint az Aerosmith, a Bon Jovi, a Poison, a Mötley Crüe vagy a Guns N’ Roses, megjelent második nagylemezük, az In the Heart of the Young. Ennek egyik klipjét, a Can’t Get Enuffot megláttam a Headbangers’ Ballban, és eldőlt minden. Abban az időben gimnazistaként minden rockrajongó társammal éjszakába nyúlóan fennmaradtunk vasárnap esténként, hogy a kétórás rock/metal-mannát elfogyasszuk, és csőre töltött VHS-kazettákra vegyük hőseink klipjeit.

Abban, majd az azt követő évben jött a másik két klip, a Miles Away és az Easy Come Easy Go, de ekkor már bizonyossá vált számomra, hogy minden idők legkedvencebb nagylemezével van dolgom.

A grunge persze elsöpörte a hajbandák korát, minek megfelelően a ’93-as Winger-lemez, a Pull egy szigorú, komor, de zeneileg mégis kifogástalan album lett.

Tulajdonképpen alig sikerült a többieknek átmenteni a minőséget az új világba, de a Wingernek ez is ment.

Hogy aztán később miért eredt szélnek a zenekar, annak kismértékben a Metallica és a Beavis and Butthead-sorozat is a felelőse. James Hetfieldék az egyik klipjükben egy dartstáblára tűzött Winger-fotóra céloztak a nyilakkal, míg az ikonikus rajzfilmsorozat két gonosz főhőse egy Winger-pólós kissrácot vertek meg az egyik epizódban. Tűnhet ma ez gyerekesnek, de akkoriban bizony hozzájárultak ahhoz, hogy a Winger cikinek legyen bemutatva, azzal pedig rajongókat veszítsen.

Kip Winger el is árulta nemrég egy interjúban, hogy fájt nekik a történés, de ma már nem neheztel.



Mindenki ment a maga útjára, Kip komolyzenei szerzőnek kupálta ki magát, és szólólemezeket készített, Reb pedig beszállt a Whitesnake-be. Tavaly jöttek ki Seven című nagylemezükkel, de egészen biztos, hogy egy best of bulival készülnek a lelkes magyar közönségnek, akik szép számmal fognak megjelenni a koncerten az előzetes hírek alapján.