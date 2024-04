Harc a mesterséges intelligenciával

A mesterséges intelligencia (AI) használata az elmúlt időszakban a zeneiparban is elkezdett terjedni. A Warner Music Central Europe például a közelmúltban elsőként kínált szerződést egy digitális karakternek, Noonoouri-nak, amelyet egy valódi emberi hang alapján hoztak létre tavaly szeptemberben. A zenéjében közreműködő művészek a hírek szerint jogdíjban és kiadói osztalékban fognak részesülni, ugyanúgy, mint ahogy az a hagyományos hangok esetében fennáll. A mesterséges intelligencia segítségével valósulnak meg a néhai Elvis Presley hologramkoncertjei is.

Most azonban kampányt szervezett az Artist Rights Alliance (Szövetség a Művészek Jogaiért) nevű szervezet, s a kezdeményezés részeként kiadott dokumentum a mesterséges intelligencia fejlesztőit, technológiai vállalatokat, platformokat és a digitális zenei szolgáltatókat figyelmezteti a dalok és más munkák jogosulatlan használatára.

Hiszünk abban, hogy az AI felelős használatával óriási lehetőség van az emberi kreativitás bővítésére, általa a zenerajongók mindenütt új és izgalmas élményekkel gazdagodhatnak. Sajnos egyes felületek és fejlesztők arra használják az AI-t, hogy szabotálják az alkotókészséget, és keresztbe tegyenek a művészeknek, dalszerzőknek, zenészeknek és jogkezelőknek

– szerepel a levélben, amelynek szövege szerint ez a tevékenység lerombolja a zenei ökoszisztémát.

Az aláírók felszólítanak minden digitális zenei platformot és zenealapú szolgáltatót, hogy vállaljon kötelezettséget: nem fejleszt és nem telepít olyan AI-zenegeneráló technológiát, tartalmat vagy eszközt, amely aláássa vagy helyettesíti a dalszerzés emberi művészetét, illetve megtagadja a zenészektől munkájuk tisztességes ellentételezését.



Állításuk szerint az AI fejlesztői az engedélyek nélkül és nem megfelelően használt zenei munkákkal, a mesterségesen generált hangzással másológépeket hoznak létre, amelyek a jogdíj-kötelezettséget is felhígítják.



A levél aláírói között van Billie Eilish amerikai énekes, dalszerzőtársa és fivére, Finneas O’Connell, Engelbert Humperdinck brit popsztár, Katy Perry amerikai zenész, Zayn Malik, a One Direction volt tagja, a Mumford & Sons brit folkrock csapat tagjai, az amerikai Jon Bon Jovi, Norah Jones, Jon Batiste, Sheryl Crow, az Imagine Dragons, a kubai születésű énekes, Camila Cabello, a brit Calum Scott, Elvis Costello, Jess Glynne, Jamie Cullum, akárcsak a néhai Frank Sinatra örökösei.

Borítókép: Zenegép az angyalföldi lakótelepen, 1972-ben (Fotó: Fortepan)