Ittas vezetésért tartóztatták le Justin Timberlake-et + videó

A népszerű énekest kedd hajnalban kapták el ittas vezetés miatt a rend őrei a New York állambeli Sag Harbor városában. Justin Timberlake egy BMW-t vezetett, a rendőrségi közlemény alapján pedig azt is tudjuk, hogy nem állt meg a stoptáblánál, valamint a járművel nem maradt a sávjában. A sikeres énekes viselkedésére nem találtak egyelőre okot a rajongók sem, hiszen márciusban jelent meg új albuma, sőt világ körüli turnéra is indult.

Justin Timberlake rendőrségi fotója az őrizetbevételt követően. Forrás: AFP

Justin Timberlake a jegyzőkönyv szerint azt mondta, hogy megivott egy martinit és a barátait követte hazáig. A bírósági jegyzőkönyv viszont mást és többet sejtet, hiszen az áll benne, hogy az énekes szeme véres volt, tekintete pedig üveges.

Az énekes háromszor utasította vissza a különböző bódítószerek (köztük alkohol) kimutatására alkalmas tesztet, végül a vádemelésig őrizetbe vette a rendőrség. Reggel az ügyvédjével hagyta el a rendőrség épületét.