Justin Timberlake ismét világ körüli turnéra indul

A bejelentést egy még fontosabb hír előzte meg, mégpedig az, hogy az énekes március 15-én új albumot ad ki Everything I Thought It Was címmel, ami több mint hat éve az első szólóalbuma. Sőt a napokban egy új kislemezt is piacra dob Selfish címmel. Timberlake azt is elárulta Fallonnak, hogy négy éve dolgozik az albumon, száz dalt írt, de a lemezre csupán tizennyolc szám került fel. A sztár arról is beszélt, hogy ez az album már nem úgy készült, mint a korábbiak, hiszen manapság – apukaként – egyéb elfoglaltságai is vannak, nem tud folyamatosan szöveget írni és stúdiózni.

Borítókép: Justin Timberlake és Jimmy Fallon (Forrás: Getty Images)