Véget ért a forgatás, decemberben jön a Demjén-film

A Hogyan tudnék élni nélküled? a hazai kínálatból régóta hiányzó műfaj, a filmmusical hagyományait éleszti fel olyan világsikert arató hollywoodi elődök nyomdokain haladva, mint a Mamma Mia! vagy a Kaliforniai álom. Ahhoz, hogy hasonló produkció születhessen, három év megfeszített munkára volt szükség az alkotók részéről.

Törőcsik Franciska és Ember Márk a Demjén Ferenc dalait feldolgozó filmben. Fotó: NFI

A film ötlete, hogy Demjén Ferenc ma is népszerű dalaira építő romantikus vígjáték készüljön, a producer, Kirády Attila ötlete volt, amiből Kormos Anett és Goda Krisztina írt forgatókönyvet úgy, hogy a közönségkedvenc slágereket beleágyazták a szerelmi történetbe. A hosszú előkészítés után, amelynek részeként a szereplők hónapokig tartó tánc- és énekórákra jártak, tavaly év végén kezdődhetett el a forgatás. A két idősíkon játszódó film napjainkban játszódó jeleneteit a múlt télen, míg az 1994-es balatoni nyárba visszarepítő történetszál fordulatos, érzelmes cselekményeit Orosz Dénes rendező és Goda Krisztina kreatív producer irányításával idén áprilistól június végéig tartó időszakban rögzítette a stáb.

A 46 napos forgatás változatos helyszíneken zajlott. Budapesten a Nyugati pályaudvaron, a Révay közben és a volt New Orleans klubban. A Balatonon pedig Révfülöp, valamint Balatonakali mellett a retró hangulatot árasztó patinás balatonföldvári szálloda, a Hotel Riviéra, illetve a balatonakarattyai Honvéd Üdülő, illetve azon belül a legendás Czinege-villa szolgált a felvételek hátteréül. Sőt, a több mint kétszáz fős stáb a magyar tengeren is forgatott. A tó egyik kis öblében rögzítették a film egyik legromantikusabb jelenetét, ami a legnehezebbnek is bizonyult, köszönhetően annak, hogy a csónakázást a vízre épített úszó pontonról vették fel. A hajnalig tartó forgatás alatt a fáradt színészek a parton kialakított melegedő medencében várakoztak, amíg a kamerák elé hívták őket.