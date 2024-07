Gombaszög: összehozta a felvidéki fiatalokat a magyar népi kultúra

A Gombaszögi Nyári Tábor a felvidéki magyar fiatalok egyik legnagyobb nyári rendezvénye, amelynek a legkedveltebb népzenei programhelyszínére, a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia által működtetett FolkSzögletbe ellátogatók ismét a saját szemükkel láthatták, hogy a hagyományos magyar kultúra, a néptánc és a népzene nemcsak szórakoztató, de közösségteremtő erővel is bír. A FolkSzöglet által képviselt, múlhatatlan értékek jelenleg kirobbanó népszerűségnek örvendenek minden korosztályban.

A Gombaszögi nyári tábor idén is fiatalok százait vonzotta. Fotó: Csáky Mátyás

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy egyre több táncos és zenész tölti fel a hagyományos néptáncegyüttesek sorait Felvidék-szerte.

A népi kultúra iránt fogékony fiatalok, amint felfedezik az összetartozás erejét, lelkesen keresik a hozzájuk hasonló érdeklődésű kortársaik társaságát a különféle együttesekben és rendezvényeken, mint amilyen a Gombaszögi nyári tábor, ahol lehetőség adódik a közös táncra és muzsikálásra

– idézte Farkas Józsefet, a Hagyományok Háza szlovákiai kirendeltségének vezetőjét az intézmény közleménye.

A rozsnyói Sajó banda kezdeményezésére összeálló hat együttes – Felvidéki banda néven – közös koncertet is tartott a fesztiválon. Mint mondta, szinte felrobbant a FolkSzöglet, annyira sok érdeklődő érkezett a koncertre. – Hatalmas siker volt! Az ilyen alkalmi kezdeményezések mellett persze olyan, szélesebb körben is ismert, visszatérő előadói is vannak a fesztiválnak, mint például a Góbé, akik a népzenét már újragondolva adják elő.

A Sajó-völgyében, a Szilicei-fennsík lábánál fekvő Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője a felvidéki Sine Metu Egyesület, amelyhez társszervezőként csatlakozott a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia, amely nem utolsósorban a FolkSzöglet programjainak teret adó pajta megépíttetője. – A FolkSzöglet 2020 óta az egyik legnépszerűbb programhelyszín a fesztiválon belül, és ez idén sem alakult másképp. Jó megtapasztalni, hogy a kultúrának ez a szegmense ismét felemelkedő ágban van.