Hankó Balázs: Magyarnak lenni felelősség és küldetés is

Az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége jegyében 1100 éve Európában, húsz éve az unióban címmel országos kulturális programsorozat indul augusztusban Székesfehérváron – jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter pénteken sajtótájékoztatón, Sopronban. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kultúrstratégiai intézmények, mint a Szépművészeti Múzeum vagy a Hagyományok Háza 19 vármegye 19 programjához csatlakozva mutatják be a magyar kultúra szépségét, kiválóságait és mindazt, ami magyarrá tesz.

A programsorozat augusztus 10-én indul Székesfehérváron, a Székesfehérvári Királyi Napok programsorozattal. A második állomás Sopron lesz a Páneurópai Piknikhez kapcsolódva – mondta el Hankó Balázs.

A miniszter kiemelte:

Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, magyarnak születtünk, mert magyarnak lenni kiváltság, felelősség és küldetés is. Ezt kívánja hangsúlyozni a programsorozat, ami identitást ad, erősít, közösséget teremt, és vonzóvá teszi a kultúránkat.

Hankó Balázs elmondta, hogy a Hagyományok Háza kézműves-programokkal készül annak jegyében, hogy nemzeti kultúránk egyfajta kovászaként az újabb és újabb nemzedékeket érleli hozzá, teszi eggyé a magyar nemzettesttel.

Lesznek színházi előadások is, a Nemzeti Színház A helység kalapácsát és a Csíksomlyói passiót viszi színpadra. A Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobusszal készül a rendezvényekre. A miniszter elmondta, hogy lesz hungarikum játszóház, a Nemzeti Filmintézet egyebek mellett az Egri csillagokat és A Hídembert vetíti majd. A Magyar Nemzeti Múzeum a Magyar menyasszony című kiállítás részeként 22 női sorson keresztül mutatja be, hogy az évszázadok során milyen volt nőnek lenni Magyarországon. A Magyar Természettudományi Múzeum a magyarok, a hunok és az avarok kapcsolódásáról tart kiselőadásokat, a Szépművészeti Múzeum pedig a honfoglalást mutatja be, segítve történelmi tudatunk tovább erősítését – mondta Hankó Balázs.

A miniszter hangsúlyozta, hogy azért Sopronban jelentették be a programsorozatot, mert közös nemzeti kincsünkben, nemzettudatunkban Sopron a leghűségesebb város, mert a soproniak 1921. december 14-én úgy döntöttek, hogy Magyarországhoz kívánnak tartozni, a magyar nemzetet kívánják erősíteni. – Ez nem más, mint hűség, identitás, identitásőrzés és -erősítés – mondta, hozzátéve, hogy büszkének lenni arra, hogy magyarok vagyunk, ezt üzeni Sopron ma is. Elmondta: a másik kiemelt szimbolikája Sopronnak az, hogy az Európai Unió nem lenne a Páneurópai Piknik nélkül, ahol az emberek békét akarva, megnyitva a határokat, elindították Németország újraegyesítését. Békésen, jót akarva, Európát erősítve.

Farkas Ciprián, Sopron polgármestere (Fidesz–KDNP) azt mondta, hogy a programsorozat reményei szerint legalább olyan sikeres lesz, mint amilyen a Modern városok program volt. Utóbbi a külsőségekben hagyott nyomot a vidéki városokban, az év végéig tartó programsorozat pedig az emberek szívében és lelkében fog nyomot hagyni.