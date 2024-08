Senki sem gondolt rá, hogy ebből hagyomány lesz augusztus 20-án + videó

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep előtti Mandoki Soulmates koncert szépen lassan hagyománnyá válik, és egyre inkább elképzelhetetlennek tűnik az államalapítás ünnepe Leslie Mandoki és zenekara nélkül. Idén is a Szent István téren, a bazilika előtt gyűlt össze a többezres közönség, hogy meghallgassa a formációt, amelynek tagjai között számos Grammy-díjas zenész található. A koncerten ezúttal az új albumuk, az A Memory Of Our Future című lemez volt a középpontban, de természetesen korábbi dalaik és néhány különleges feldolgozás is felcsendült. Az állandó zenekari tagok mellett néhány új arc is megjelent a színpadon, frissítve az együttes megszokott hangzásvilágát.

Augusztus 20-én a tűzijátéké, az előtte lévő napon a Mandoki Soulmates-é a főszerep. Fotó: Mandoki Soulmates

Augusztus 20 + vihar + Mandoki Soulmates

Az utóbbi évek során megszokhattuk, hogy augusztus 20-a közeledtével Leslie Mandoki és társai valamilyen módon megjelennek Budapest színpadain, és nagyon reméljük, hogy ezzel a szokásukkal jövőre sem hagynak fel. Két évvel ezelőtt a budai Vár adott otthont a Soulmates koncertjének, de a közelgő vihar félbeszakította az előadást, bár nem Mandokin múlt a dolog, akit nem különösebben zavartak volna a ború fellegek. Bár idén is fenyegetett a vihar (amely a koncert után le is csapott, miközben Bécset elárasztotta az eső), a mostani fellépés végül a tavalyihoz hasonlóan zavartalanul lezajlott, erről az Origó képgalériájában is meggyőződhet az, aki idén lemaradt.

A koncertet ismét a Szent István téren rendezték meg, és bár sok minden emlékeztetett a tavalyi előadásra, most az angol nyelvű dalok és az új album, A Memory Of Our Future került előtérbe. Az eseményt látványos fotómontázs és zenei felvezetés indította, amely után a lemez borítóján látható fekete hattyú szimbolikusan is megjelent, majd a húszfős zenekar vette birtokába a színpadot, és megkezdődött az est varázslatos zenei utazása.

„Az album különlegessége, hogy elejétől a végéig analóg technikával készült. A Mandoki Soulmates A Memory Of Our Future lemeze így olyan, mint egy kézműves termék a digitális világban, és ezt a zenerajongók is értékelik”

– írtuk korábban az album megjelenése kapcsán, s valóban, az instrumentumnak tisztán kivehető szerep jutott az augusztus 20-i koncerten is. Az igazán nagy attrakció persze csak holnap érkezik a tűzijátékkal, amire idén is nagy erőkkel készülnek a szervezők. Érdemes megnézni az erről készült videót is, amely lentebb tekinthető meg, ebből kiderül, hogy milyen sok összetevőből áll össze az ünnepi ceremónia: