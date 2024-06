A Mandoki Soulmates új lemeze a toplisták élére ugrott

A Mahasz frissen megjelent, hivatalos albumtoplistájának élére került a Mandoki Soulmates legújabb lemeze, az A Memory Of Our Future – ezzel sok zenésznek bebizonyítva, hogy nemcsak egy popkiadvány képes komoly eredményeket elérni Magyarországon. A nemzetközi sikerlisták, a hazai sikerek és eredmények mellett olyan nemzetközi megtiszteltetés is érte a legendás zenekart, hogy a világ vezető audioshow-jának exkluzív partnere lett.

A Mandoki Soulmates új albumának borítója

Leslie Mandoki és világsztárok alkotta csapata abszolút szembement a trendekkel, hiszen az új korongot analóg technikával rögzítették, ezzel kézműves értéket nyújtva a zenekedvelőknek. A szakma és a sajtó is csak pozitív kritikákkal méltatta az új lemezt hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Különösen a progresszív rock hazájában, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban. Ám a frontember, Leslie Mandoki számára az igazi örömhír az volt, amikor megtudta, hogy hazájában is siker lett a lemez, mely a második helyen indított, majd átvette vezető helyét a Mahasz által jegyzett album top negyvenes slágerlista fizikai hanghordozók eladásait mérő összesítőjén, ezzel tanúbizonyságot téve a közönség elismeréséről.

Hálás köszönetem a magyar zenekedvelő közönségünknek, hogy egy ennyire komoly albumot így értékelnek

– fejezte ki háláját a napokban Leslie Mandoki. A világhírű zenész, aki 1975 óta él Németországban és az Amerikai Egyesült Államokban, mindig pesti srácként definiálja magát, és magyarként olyat ért el, ami eddig magyar rockzenésznek nem adatott meg. Zenéit negyven országban hallgatják, ráadásul az új Mandoki Soulmates-bakelit Európa egyik legnívósabb kiállítóterén kapott központi figyelmet. A vájt fülű audioguruknak megrendezett, müncheni High End kiállításon ugyanis az A Memory Of Our Future-t választották mintául egyedülálló, profi hangzása miatt: az 1100 kiállítót felvonultató világkonferencián ez a zene szólt minden hangszóróból.

Új Mandoki-lemez: mint egy töltőtollal írt levél

Több mint három évtizeddel megalakulása után a Leslie Mandoki által vezetett Mandoki Soulmates zenekar nemcsak zenei áttörést hozott az új A Memory Of Our Future című albumával, hanem precizitást is, mely a szenvedély csúcsát képviseli, egy igazi hangtechnikai mesterművet. A teljes korongot analóg eszközökkel rögzítették és állították elő az elejétől fogva az utolsó pillanatig, hűen megőrizve a művészi folyamat autentikus élményét az első hangtól a kész bakelitig.

Ez az analóg hangzás esztétikai mintája és etalonja, olyan, mint egy kézzel, töltőtollal írt levél a közönségünknek ezekben a vészterhes időkben. Még egy telefon kis hangszóróján is átjön ebben a digitális világban, ahol a legtöbben streamingben fogják hallgatni

– nyilatkozta Leslie.

Az A Memory Of Our Future albummal a Mandoki Soulmates egyedülálló módon ötvözi a zene legmagasabb minőségét a maga társadalmilag és politikailag releváns üzeneteivel. Ez a lemez nem csupán a progresszív zene és a jazz-rock rajongóinak szól, hanem minden olyan embernek, aki igazi és hiteles zenét keres.