Jazzből most sem lesz hiány, de a Zalatnay Sarolta-féle beatkorszak slágerei is felcsendülnek a Müpában

Az új évad és a JazzTime első koncertje egy grandiózus, műfajokon és stílusokon átívelő est: a Jazz Side Story 2018-as, első kiadása kétszer töltötte meg csordultig a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet, most pedig még teltebb hangzással jelentkezik a produkció. A koncerten feledhetetlen Bernstein-szerzemények csendülnek fel, a két világszínvonalú énekes, Szőke Nikoletta és Gájer Bálint mellett a hazai jazzélet legkiválóbb muzsikusai és a Danubia Zenekar működik közre Fekete-Kovács Kornél vezetésével.

Szőke Nikoletta, a hazai jazzélet egyik ismert művésze. Fotó: Müpa.hu

A brüsszeli jazzélet színe-java is bemutatkozik magyar közönségnek

Kozma Orsi és kvartettje legendás hazai popdívák dalait hozza el a közönségnek Kapitány Annie-tól a Koncz Zsuzsa–Kovács Kati–Zalatnay Sarolta-féle beatkorszak slágerein át a Katona Klári, Bontovics Kati vagy éppen Bódy Magdi nevével fémjelzett időszak legemlékezetesebb darabjaiig.

A műsor összeállításában Zöldi Gergely dramaturg segédkezett, és nem titok, hogy vendéget is várnak a színpadra Ember Márk színművész személyében.

A spanyol Andrea Motisnak évek óta csodájára jár a világ, ami nem is meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy nem csupán a jazz, de a klasszikus zene, a funk és az elektronika világában is egyformán otthonosan mozog, és amellett, hogy nagyszerűen énekel, még trombitál, szaxofonozik és zenét is szerez. A Müpában a harsonás Csapó Krisztiánnal és hazai jazznagyágyúkból álló zenekarával lép fel, közkedvelt sztenderdeket éppen úgy hallhatunk majd a koncerten, mint vérpezsdítő latin szerzeményeket.

A Brussels Jazz Orchestra az Európai Hidak fesztivál részeként érkezik a Müpába Philip Catherine gitárművész, Bert Joris trombitafenomén és a csodás hangú David Linx társaságában.

A brüsszeli jazzélet színe-java bemutatkozik tehát a magyar közönségnek, ám a poposabb dallamok kedvelőinek sem kell bánkódniuk, hiszen az európai dalszerző-előadó színtér egyik kiválósága, a hazánkban is igen népszerű énekes-gitáros, Selah Sue is fellép, csakúgy mint az afropop felől érkező, de neosoulos és jazzes elemekkel is boldogan kísérletező Zap Mama és K.ZIA. Az alternatívabb, rock-punk momentumokkal színesített, jazzimprovizációkban gazdag zenére éhezők a TaxiWars koncertjén merülhetnek el az új évad izgalmaiban.