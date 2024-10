Szlovénia Oscar-nevezettjét vetítik ma este a Toldi moziban

A szlovén film rendezőjét, Sonja Prosencet 2016-ban a Cineuropa a nyolc legígéretesebb európai női filmrendező közé sorolta. Pénteken a három Vesna-díjat nyert, társadalmi drámával kevert thriller, a megtörtént eseten alapuló Megfigyelés lesz műsoron. Szombaton a Szarajevói Filmfesztiválon debütált, majd a legjobb dokumentumfilmért járó Vesna-díjjal elismert A test lesz megtekinthető.

A Megfigyelés című film egyik jelenete. Fotó: Szlovén Filmnapok

A Szlovén Filmnapok filmjei

Pénteken 20 órakor vetítik Janez Burger társadalmi drámával kevert thrillerét, a megtörtént eseten alapuló Megfigyelés (Opazovanje) című alkotást, mely három Vesna-díjat nyert a Szlovén Filmfesztiválon, a tallinni Black Nights Filmfesztiválon és a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon is nagy sikerrel vetítették. Egy fiatal mentősnő minél inkább próbálja kideríteni, hogy miért kap rejtélyes felvételeket egy brutális bűncselekményről, amelyet élőben látott a Facebookon, annál világosabbá válik számára, hogy ő maga is érintett volt benne. „A kérdés, amit ezúttal fel akar tenni, az, hogy vajon egy bűncselekmény puszta megtekintése anélkül, hogy bármit is tennénk (különösen a digitalizált világban), önmagában bűncselekmény-e, és mi legyen az igazságos büntetés érte?” – hívja fel a figyelmet a Cineuropa kritikusa, Marko Stojilković.

Végül szombaton 20 órakor a Szlovén Filmfesztiválon a legjobb dokumentumfilmért járó Vesna-díjjal kitüntetett A test (Telo) című alkotásban Petra Seliškar rendező két évtizeden át kísérte figyelemmel közeli barátnője, Urška küzdelmét egy ritka autoimmun betegséggel. Urška, aki modellként dolgozott valamikor, jelenleg pedig hivatásos zongorista, nem mindennapi kihívásokkal néz szembe, eközben azonban nem csorbul megtörhetetlen lelkiereje. A vizuálisan lenyűgöző és érzelmileg felkavaró film különlegessége, hogy tele van szeretettel és optimizmussal. Egyáltalán nem az összeomlásról szól, hanem arról, hogy mennyire fontos értelmet adni a saját életünknek – hangsúlyozza a Modern Times újságírója, Melita Zajc.

A Szlovén Filmnapokat a Szlovén Filmközpont, a BudapestFilm Zrt. és a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetsége együttműködve szervezi a Toldi moziban.