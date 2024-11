Ünnepi fényben a várkerület – Ezekkel a minőségi programokkal készül az adventre a Budavári Palotanegyed

Az egész palotanegyed megtelik ünnepi programokkal

Sikota Krisztina, , a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató-helyettese (Fotó: Várkapitányság)

Az idei adventi programsorozatunk az Ünnep a Budavári Palotanegyedben címet viseli, hiszen a Várkapitányság feladata nem csupán a Várkert Bazár, hanem az egész palotanegyed programokkal, élményekkel, élettel való megtöltése. Így az idei évben a fókuszunk elsősorban a Nemzeti Hauszmann-program segítségével újjászületett lovardára és Csikós udvarra, illetve a Budavári Palota épületére esik, a legtöbb program ezeken a helyszíneken lesz

– fogalmazott Sikota Krisztina, a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató-helyettese. Hozzátette, a Dísz tértől a Várkert Bazárig igyekeznek az egész palotanegyedbe adventi, karácsonyi hangulatot varázsolni: ünnepi fények, adventi koszorú, betlehem és egy pici karácsonyi vásár is várja a látogatókat a lovarda előtti Csikós udvarban. „”

A teljesség igénye nélkül december 1-jén jótékonysági aukcióval egybekötött koncertet ad a Lóci játszik zenekar a palotanegyed megújult épületében, advent második vasárnapján Boggie (Csemer Boglárka) és a Danubia Ütőegyüttes lép fel, harmadik vasárnapján pedig Szarka Gyula, a Ghymes együttes alapítója adja elő Betlehemi csillag című műsorát.

A Lóci játszik jótékonysági aukcióval egybekötött koncertet ad (Fotó: Várkapitányság)

– Sok programunk szól a hagyományokról, az ünnep megtartóerejéről, a népszokásokról, ezek mind kapaszkodókat nyújtanak ahhoz, hogy megérkezzünk szentestére. Advent utolsó vasárnapján a Modern Art Orchestra koncertje segít ebben, ahol klasszikus karácsonyi dallamok csendülnek majd fel jazzes hangszerelésben, Horti Lilla és Szőke Nikoletta énekesnők tolmácsolásában a lovardában – mondta a vezérigazgató-helyettes. A koncertet megelőzően meghitt családi nappal várják az érdeklődőket a Várkert Bazárban: fellép a Kolompos népzenei együttes, lesznek bábelőadások, interaktív programok és kézműves-foglalkozások.

Képeslapok a boldog békeidőkből

Sikota Krisztina a pénteken megnyíló szabadtéri tárlatról is beszélt. – Tradícióink ebben az időszakban különösen fontosak, ahogyan az is, hogy a gyerekeinkkel megismertessük népszokásainkat. Ezt szolgálja a Boríték nélkül – Téli képeslapok a boldog békeidőkből című kiállításunk, amely február 10-ig lesz megtekinthető a lovarda épülete mellett, a Csikós udvaron.

A tárlat abba az időbe repít vissza, amikor a postán feladott képes levelezőlap ugyanolyan népszerű üzenetközvetítő volt, mint ma a mobiltelefon és az online felületek

– mutatott rá a vezérigazgató-helyettes. Hozzátette: titkon remélik, hogy a gyerekek is kedvet kapnak a képeslapíráshoz. A kiállítást közös családi játék is kíséri, mellyel apró ajándékokat lehet nyerni. A tárlat egy esti séta alkalmával is jó program lehet, a képeslapokat ugyanis világító tablókon helyezik el. Különleges tárlatvezetések is lesznek, írók mesélnek a képeslapokról: december 6-án Szabó T. Anna, 14-én pedig Sal Endre.

10 éves a Várkert Bazár

Idén ünnepli újranyitása 10. évfordulóját a Várkert Bazár, a jubileumi év jó okot ad a számvetésre.

Az elmúlt tíz évben sikerült megvalósítanunk azt, amit Ybl Miklós, a Várkert Bazár tervezője célul tűzött ki. A pesti korzóhoz hasonlóan a budai Vár aljába is hasonlót képzelt el, pezsgő társasági élettel. Ez akkor, az 1800-as években sajnos nem tudott megvalósulni, mert nagyon vizesedtek az itt megnyitott üzlethelyiségek, és hamar tönkrement az árukészlet

– mesélte a vezérigazgató-helyettes. Mint mondta, az elmúlt évtizedben sikerült beteljesíteni Ybl álmát, hiszen ma már senkinek nem kell bemutatni a Várkert Bazárt. – Ismerik, használják, birtokba vették a látogatók, a visszajelzések alapján nagyon szeretik, és aki már egyszer járt nálunk, az évről évre újra ellátogat a programjainkra. A vezetett sétáink igen informatívak mind a magyar, mind a külföldi turistáknak. Sokan a Várkert Bazáron keresztül közelítik meg a Budavári Palotanegyedet, és azt gondolom, hogy a neoreneszánsz kert is igazán vonzó helyszín a turisták körében – zárta gondolatait Sikota Krisztina.