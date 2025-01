A német Hyppolit óriásit bukott a mozikban, az eredetit még a kommunisták is imádták

1931-ben mutatták be a Hyppolit, a lakájt, már bemutatásának évében a hazai mozi egyik legnagyobb közönségsikerévé vált. A történet középpontjában Schneider Mátyás, a tehetős fuvarozási vállalkozó és családja áll, akiket felforgat az új lakáj, Hyppolit érkezése. A grófi világot képviselő, szabályokat szigorúan betartató Hyppolit és Schneider úr mindennapos összetűzései nemcsak a társadalmi különbségekre, de az osztályok közötti konfliktusokra is rámutatnak – mindezt könnyed humorral és szeretettel ábrázolva. A filmben látható további karakterek, mint a szobalány, a család tagjai, valamint a helyi kávéházi figurák révén a film nem csupán a főszereplők konfliktusait, hanem az egész társadalom képét is egyfajta humoros torzítással mutatja be.

A Hyppolit, a lakáj sikerében a fülbemászó daloknak is nagy szerepe volt Fotó: Imdb

Hyppolit, a lakáj

A Hyppolit a Horty-rendszerben készült ugyan, ám a szocialista diktatúra évei alatt sem került indexre, mivel alapvetően az újgazdag réteget parodizálta. A film különlegessége, hogy német nyelven is leforgatták, aminek az az egyszerű oka volt, hogy akkor a berlini filmipar volt a legfejlettebb Európában.

A forgatás egész egyszerűen úgy zajlott, hogy a magyar színészek helyet cseréltek a német nyelvű kollégákkal, ám amíg a magyar változat a honi filmkultúra egyik megkerülhetetlen sikerdarabja lett, addig a német óriási bukás volt hazájában

– meséli Sal Endre a Szélesvásznú történelem adásában, ami talán nem is olyan meglepő, mivel a film sikerének egyik titka éppen a színészek egyéniségében rejlik.

Kabos Gyula és Csortos Gyula kettőse máig etalonnak számít, poénjaik ma is frissnek hatnak, míg Eisemann Mihály fülbemászó dallamai, mint a Pá, kis aranyom…, az első magyar filmslágerek közé tartoznak, és hosszú időre meghatározták a zenés vígjátékok stílusát.

Bár a Hyppolit csak a második magyar hangosfilm volt, minden szempontból időtállóbb alkotás lett az ugyanabban az évben bemutatott A kék bálványnál, amely nem is érdekelte a közönséget.