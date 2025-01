Ismét elhalasztották az Oscar-jelölést a Los Angeles-i tűzvész miatt

Az Oscar-jelöléseket 2021-ben a koronavírus-járvány miatt is elhalasztották. A pandémia miatt a díjátadót is később tartották meg, de ez az Oscar történetében már más alkalommal is előfordult: 1938-ban a Los Angeles-i árvíz miatt tolták el egy héttel, 1968-ban Martin Luther King meggyilkolása miatt halasztották el két nappal, 1981-ben pedig a Ronald Reagan elnök elleni merénylet miatt rendezték egy nappal később. Az amerikai forgatókönyvírók céhe (WGA) hétfőn „további értesítésig” ugyancsak ismételten elhalasztotta díjjelöléseinek bejelentését. A céh díjátadó gálájának dátuma február 15.