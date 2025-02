Nem változik a Kolibri Színház profilja, Novák János szakmai konzulensként segíti Zalán János munkáját

A Kolibri Színház közleménye teljes egészében alább olvasható:

„Kedves kolibris társulati tagok, a Kolibri Színház jövőjéért aggódó kollégák, demonstráló szimpatizánsok!

Örömmel értesítelek bennetek, hogy felkértem Novák Jánost, hogy mint szakmai konzulens segítse, támogassa művészi koncepcióm megvalósulását. János IGENT mondott a felkérésre. Ő is a garancia arra, hogy nem változik a Kolibri profilja, azaz marad csecsemő-, gyermek- és ifjúsági színház, ahogyan az az alapító okiratban is szerepel, és szerepelni fog a következő öt évre megkötendő közös fenntartású színházi szerződés okiratában is. Minden érték, ami az évtizedek alatt a Kolibriban létrejött az ő irányításával, az ő vezetésével jött létre. Ebben természetesen munkatársai is segítették. János nem vállalta volna el a felkérést, ha nem lenne biztos abban, hogy tovább viszem, fejlesztem az általa megkezdett irányvonalat, örökséget. Bízom abban, hogy ezzel a fantasztikus hírrel, Novák Jánossal együtt sikerül megnyugtatnunk az aggódókat, bizonytalankodókat. A profil nem változik!

Ezt a hírt Novák János és én személyesen is elmondjuk a február 19-ei zárt társulati ülésen, ahol számos kérdést átbeszélünk, miután a színház felügyelőbizottságának elnöke, a jelenlegi gazdasági igazgató, valamint a társulatot képviselő Vidovszky György, Nizsai Dániel és Gyevi-Bíró Eszter, a társulat nevében hivatalosan is tájékoztatnak a színház jelenlegi gazdasági helyzetéról. Ez a tájékoztatás elengedhetetlen, hiszen az átadás-átvétel utolsó szakaszába léptünk, ahol az éves beszámoló adatai immáron nyilvánosan is elérhetővé válnak. Novák Jánossal együtt, várakozással és örömmel nézünk a közös tervezésen alapuló munka elé.”