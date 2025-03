A román Hunyadiról kérdezték a sorozat íróját, Bán Mór meghökkenő választ adott az újságírónak

A Szoljon.hu interjút készített a Hunyadi-sorozat alapjául szolgáló regények írójával, aki a televíziós széria készítésében is tevékenyen részt vett, és mostanában főleg a filmsorozat nyers brutalitása és szabados világa, illetve a történelmi hitelesség kérdése miatt került a figyelem középpontjába. Bán Mór emlékeztette a nézőket, hogy a tizenkét részes regényfolyam azzal együtt is korhű módon igyekszik megidézni a történelmet, hogy regénymű lévén az ő egyéni látásmódját tükrözi, és a történelmi krónikák hiányzó lapjait is az ő képzeletével tölti ki. A sokat emlegetett erotikus jelenetekre reagálva az író elmondta, hogy egy történetet sokféleképpen el lehet mesélni. – Már a regények írása elején eldöntöttem, hogy a kort hús-vér emberekkel népesítem be, és igyekszem a késő középkor világát a maga nyers brutalitásában megjeleníteni. Ebbe beletartozik a testiség vagy a csaták borzalmainak kendőzetlen bemutatása. Ezek nem romantikus regények, nem ifjúsági regények, hanem kimondottan a felnőtt olvasókhoz szólnak – nyilatkozta a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportálnak, aminek korábban bő egy évtizeden keresztül volt a főszerkesztője.

Jelenet a Hunyadi-sorozatból, Kádár L. Gellért a címszereplőt, míg Rujder Vivien a feleségét, Szilágyi Erzsébetet alakítja a történelmi szériában (Forrás: NFI)

Hunyadi és a románok

Bán Mór szerint a regények, és a regényekből készült televíziós sorozat is azt a látásmódot tükrözi, amit három évtizede megtervezett, noha a filmsorozat önálló, autonóm mű, sok ponton mások a hangsúlyai, arányai, mint a hatezer oldalra rúgó regényfolyamnak. Ezért rengeteg részlet, cselekményszál, karakter nem fért bele az adaptációba, ám ez inkább csak azoknak tűnhetett fel, akik már többször is végigolvasták a megjelent regényeket.

A sorozatot már azt megelőzően érték kritikák a Hunyadit magukénak érző román történészek felől, mielőtt képernyőre került volna a Hunyadi, a szerző akkor éles és nagyon részletes választ adott, melyben kifejtette, hogy

Trianon óta az utódállamok igényt tartanak a múltunkra, a történelmünkre is, ezért bár a románoknak joguk van a saját verziójukhoz, nekünk nem csak fontosabb, hanem a történelmi tények ismeretében megalapozottabb is a saját álláspontunk Hunyadi származásáról. Így ami a hős gyerekkorát és anyanyelvét illeti, az puszta hitvita, mivel erről nem létezik semmilyen írásos dokumentum.

A Hunyadiak származása nem is fordítható le a mai értelemben vett nemzeti hovatartozásra. A Szoljon.hu riportere azonban egy kérdés elejéig visszatért a témához, amikor arról kérdezte a szerzőt, hogy milyen visszajelzések érkeztek a „magyaros” Hunyadit ábrázoló filmről a román közösség részéről. Bán Mórhoz azonban csak az Erdélyből érkező üzenetek jutottak el, amelyek elsöprő többsége rendkívül pozitív, és ezeket az író több alkalommal is elérzékenyülve olvasta. Ezekből kitűnik az is, hogy a Hunyadi-sorozatot egészen más élmény erdélyi vagy vajdasági magyarként nézni:

Akik írtak nekem, elmondták, hogy egész életükben a román narratívát sulykolták beléjük, és most végre pazar kivitelezésben látják, megélik azt a változatot, ami szívükhöz és öntudatukhoz is sokkal közelebb áll.

– válaszolt az író, aki a szoljon.hu-nak is elmesélte azt a szívhez szóló anekdotát is, melyet korábban lapunkkal is megosztott a hunyadisat játszó gyerekekről, ami még a kimagasló nézőszámok és a zömében pozitív kritikánál jobb visszacsatolás a sorozat létjogosultságára.

