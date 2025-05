Kortárs alkotások szövik át a mindennapokat a most megnyílt Barka Galéria Hotel tereiben,Tállyán

Tállya legősibb épülete az 1330-as évek táján emelt templom, amelyet Szent László tiszteletére szenteltek fel. A szemben lévő parkban található az 1670-es években, kora barokk stílusban épült Rákóczi-kúria és a Maillot-kastély. Egyes források szerint 1755-ben avatták fel a református templomot, amelynek telkét II. Rákóczi Ferenc adományozta a református szent eklézsiának. A hajdani mezővárosi múltat idézi az evangélikus templom. Tállya egyik rejtélyes és fantáziát megmozgató, romantikus műemléke, a Rákóczi-pince több műemlék épület alá is benyúlik, s utcákat, tereket keresztez a mélyben.

A Barka Galéria Hotel és Étterembe az oroszlánfejes tölgyfa kapun lépünk be, itt láthatjuk a szekkót. Fotó: BatorLaca

Megnyílt a Barka Galéria Hotel és Étterem

Elérünk utunk céljához, a Barka Galéria Hotel és Étteremhez, amely a település ikonikus épületében, az egykori Szirmay-kúriában található. Oroszlánfejes tölgyfa kapuján belépve egy szekkó fogad, az alkotáson Tállya múltjához köthető ismert embereket örökített meg tavaly a művésztelep egyik alkotója, a kolozsvári származású Betüker István. Ahogy Márton Péter, a Tokaj Art Wine tulajdonosa fogalmaz: a műben az is felettébb izgalmas, hogy a művész a szekkó eredetijét mesterséges intelligenciával hozta létre.

Láthatjuk az alkotáson az evangélikus templomot, amelyben Kossuth Lajost keresztelték, de itt írta Weöres Sándor a Psychét, a legenda szerint Mikszáth Kálmán pedig a Különös házasság című regényét. Károli Gáspár Tállyán kezdte el fordítani a Bibliát, aztán elűzték innen, és Vizsolyban fejezte be. Mindegyikük alakja felfedezhető a szekkón

– teszi hozzá.

A hotel megnyitása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón elhangzik, hogy a szálloda tulajdonosai,

Márton Péter és Berger Anna jól ismert hazai kortárs képzőművészekkel és Vészi Barnabás bútorszakértővel közösen alakították ki a szobák stílusát, ami mindig az adott alkotó kézjegyét viseli magán. A bútorok, a textíliák, a színek és a formák együttesen olyan dizájnt mutatnak, ami az adott szoba dedikált festőművészének munkáival alkot egységet.

Berger Anna és Márton Péter a megnyitón. Fotó: BatorLaca

Minden egyes szoba eltérő hangulatot közvetít, másféle élményt nyújt a szállóvendégeknek. – A művészek széles spektrumon mozognak az alkotói stílusokat tekintve is. Pályakezdők és nemzetközi hírű sztárok egyaránt megtalálhatók köztük.

Az alsó szinten Soós Nóra, drMáriás, Labrosse Dániel és feLugossy László stílusát idéző szobák várják a pihenni vágyókat, fent pedig Barabási Albert László, Simon Luca Katalin, Verebics Ágnes, Murakami Patrick, Weiler Péter és Barakonyi Zsombor szobái közül választhatunk. A szobákban az alkotók egyedi műalkotásai is szerepelnek, amelyek megvásárolhatók – avat be Berger Anna.

Kocsis Katica tárlatvezetése az eltérő hangulatot közvetítő szobákban. Fotó: Facebook

A hotel közösségi terei kiállítótérként is funkcionálnak, itt kaptak helyet a szálloda tulajdonosainak magángyűjteményében lévő darabok, amelyek többsége Tállyán készült. A település ugyanis már harmadik éve ad otthont a tállyai művésztelepnek, amely lehetőséget nyújt a szabad alkotásra, de fontos közösségépítő erővel is bír. A turnusok alatt születtek művészbarátságok, kollaborációk, közös alkotások, és tavaly itt alakult meg a tíz fiatal alkotóból álló Emezek csoport. A művésztelep létrejötte művészettörténetileg is fontos esemény volt, hiszen a hivatalosan 1990-ben létrejött Közép-európai Művésztelepet élesztette fel, amely annak idején a kilencvenes évek egyik legmeghatározóbb művészi pontja volt. A hotelhez tartozó étteremben a gasztronómia szerelmesei is megtalálják a kedvükre való fogásokat. A koncepciót Szántó Szabolcs, a Séfek séfe verseny győztese és Ruprecht László Pro Turismo-díjas séf alkotta meg.

A Tokaj Art Beer felső szintjén egy kortárs kiállítás látható. Fotó: BatorLaca

A hotel közelében több izgalmas helyszín is várja a látogatókat. Március végén nyílt meg a Tokaj Art Beer, amelynek felső szintjén egy kortárs kiállítást lehet megtekinteni, lent pedig egy kézműves sörfőzde fogadja a sörkedvelőket. Az épület Babos Bertalan „Zsili” művészeti koncepciója alapján készült, kívül-belül lenyűgöző élményt nyújtva. Az első kiállítás címe Radnóti Miklós Nyugtalan órán című verséből vett idézet: „Szétszór a szél”, amely Kocsis Katica kurátor vezetésével valósult meg. Elmondása szerint a kiállítás a bolygó zsidó legendájából, a zsidóság keresztény világban betöltött szerepének szimbólumából kiindulva az otthonkeresés és az otthonra találás motívumait öleli fel tíz kortárs művész alkotásain keresztül. A tárlaton a látogató a totális űrből, a teljes magunkra maradottságból és a végtelen hiányból indulva az otthonkeresés különféle állomásain végighaladva megérkezik egy szimbolikusan olvasható asztalig, ahol mindenki helyet foglalhat kortól, nemtől, vallástól, nemzetiségtől és bőrszíntől függetlenül. Tállya immár nemcsak történelmi múltjának emlékeivel, pincéivel, kiváló boraival, hanem kortárs művészeti különlegességeivel is várja a látogatókat.