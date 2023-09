Pacifista kiállítás a tokaj-hegyaljai Tállyán

A tállyai kiállítás címe nem más, mint Babits Mihály Húsvét előtt című pacifista verséből vett idézet, amely jelzi, hogy a legújabb kortárs művészeti tárlat apropója a háború szörnyűsége. A pénteken nyíló nemzetközi tematikus tárlat a kurátor, Gulyás Gábor pacifista felfogása mentén valósul meg. Eszerint nem létezik olyan morális ok, amely feljogosítja az embert más emberek meggyilkolására, épületeinek lerombolására, valamint az otthona elpusztítására. Tehát nem fogadható el olyan cél, amely szentesíti ezeket a tevékenységeket. Egyedülálló kezdeményezésként Tállyán olyan művészek munkái lesznek láthatók, akik ellenzik a háborút, és akik szeretnék, ha Ukrajnában mihamarabb véget érne az értelmetlen rombolás.

A pacifista kiállítás egyik helyszíne a Mailloth- kastély (Fotó: Berger Anna)

A pacifista kiállítás helyszínei

A neves hazai és külföldi alkotókat felvonultató rendhagyó művészeti projekt nem egy, hanem számos izgalmas helyszínen látható: az Oroszlános BorHotel udvarán és pincéjében, az Oroszlános Borbirtok halastavában, a borbárjában, az evangélikus és a református templomban, az egykori katolikus leányneveldében, a Mailloth-kastélyban, a Huszita-házban, az Artistalle Műteremházban és az alkotóházban.

– Egy barátom hívott meg Tállyára, és ott is maradtam – válaszolt a békéscsabai származású Márton Péter, a tállyai Oroszlános Borbirtok tulajdonosa arra a kérdésünkre, hogyan lett a település a választott otthona. – A varázs akkor érzékelhető, ha eljön ide az ember. Látszik az épületeken, és érezhető a település miliőjén, hogy itt az emberek évszázadokkal korábban is tartalmas életet éltek. Ennek köszönhető, hogy számos kulturális és művészeti emlék található Tállyán, amelyekről sajnos kevesen tudnak. Ezek megismertetése is célja művészeti programjainknak – mondta. – A kiállításnak fontos a mondanivalója, és egy olyan helyszínen tartjuk, amely erősíti ezt. Például az evangélikus templom – ahol Kossuth Lajost keresztelték – az egyik kiállítóhely. A további helyszínek is híresek valamiről vagy érdekes történet fűződik hozzájuk – avatott be a kiállítás hátterébe Márton Péter.