Műalkotásokkal a háború ellen

A kurátor ismertette a kiállítás főbb helyszíneit is: központi tere a helyi evangélikus templomban lesz, ahol 1802-ben Kossuth Lajost megkeresztelték. További helyszínek többek között a református templom, a Huszita-ház, a Mailloth-kastély, az Alkotóház, a Gázálarcos ház és az Oroszlános ház. A tállyai borpincéket is megkapják. A megnyitó napján lesz egy pop-up kiállítás is, amelynek a színterei a község utcái és a kőkerítések lesznek, eső esetén pedig a pincék. Minden olyan művész kiállíthat itt, aki szimpatizál a pacifista felfogással. Véleménye szerint a műalkotások sokkal árnyaltabban tudnak beszélni, mint ahogy azt a közbeszédben megszokhattuk. Autonóm műveket mutatnak be, amelyek erre a kiállításra készülnek.

A szeptember 8.–október 25. között nyitva tartó kiállítás magántámogatásokból szerveződik. A jegyárbevételekből a szervezők támogatni fogják az ukrajnai háborús áldozatokat.

Borítókép: A Mailloth-kastély a kortárs kiállítás egyik helyszíne. (Fotó: Vajtó Vivien)