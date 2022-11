Gulyás Gábor, a tárlat kurátora mutatta be lapunknak a majdnem kész kiállítást. A Nemzeti Múzeum előtti kovácsoltvas kerítésnél találkoztunk, ahol már kifüggesztették Yoko Ono szövegeit, melyek fájdalmas mondatai összefüggnek. Ötvenkét évvel ezelőtt advent első vasárnapján jelentek meg szórólapok New Yorkban „War is over! If you want it” (A háborúnak vége, ha te is akarod) felirattal. A Yoko Ono kezdeményezésére indult projekthez később csatlakozott John Lennon is, akkor a vietnámi háború ellen tiltakoztak – mondta Gulyás Gábor. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a békeaktivista megnyilvánulás ismét aktuálissá vált az ukrajnai háború miatt.