A SopronFest elindítja a fesztiválszezont és a boldogság nyomába ered

A SopronFest részeként a Várkerületben, a Mária-szobor tövében felépülő színpad mellett Boldogság címmel nyílik kiállítás. Cserbik Rita, Kovács Gombos Gábor, Shane 54, Szurcsik József és Weiler Péter egy-egy boldogsághoz kapcsolódó alkotással készül, amelyeket nagy méretben és eredetiben is kiállítanak. Az eredeti alkotások a Kultúrpresszó teraszán felépülő podcaststúdió belső falain lesznek láthatók. Ugyanezen a helyszínen A hűség városa címmel először csodálhatjuk meg azokat a hatalmas szíveket, amelyeket a 2024-es SopronFest alkalmából Bereczki Kata, Bukta Imre, ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Mascher Róbert, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter alkotott.

ef Zámbó István munkái is láthatók a SopronFest kiállításán Fotó: Rombai Péter

Vasárnap kezdődik a SopronFest

A Liszt Központ Munkácsy termében június 1-jén két kiállítás is nyílik. A Bodó Galéria Bornemisza László izgalmas, mesevilágot idéző életművét mutatja be. A Lobenwein Galéria pedig Nekem a Balaton címmel húsznál is több alkotó munkáit sorakoztatja fel, amelyek kivétel nélkül a magyar tengert ábrázolják. A kiállítást a Best of Balaton nagykövete, Ördög Nóra és a VisitBalaton365 elnöke, Princzinger Péter nyitja meg.

Esther Horvath soproni származású fotográfusnak először nyílik kiállítása szülővárosában A sarkvidéki éjszaka csillagai címmel.

A World Press Photo máig első és egyetlen női magyar díjazottja az utóbbi években a norvégiai Spitzbergákon, a világ legészakibb pontján működő nemzetközi tudományos kutatóbázison dolgozik, amely a globális felmelegedés epicentruma.

A kiállítás dokumentarista képanyaga és történetei a sarkvidéken zajló mindennapi életet és tudományos kutatómunkát mutatja be. A kiállítás június 1-jén nyílik, június 6-án 16 órától pedig a fotográfus tart tárlatvezetést.

Május 31-től látható Szabó Emese Soproni mesék című kerítéstárlata a Lenck-villa kerítésén, amely a magány, a béke és az elvágyódás érzését mutatja be. Másnap, június 1-jén pedig az Ortodox Zsinagógában nyílik meg az Üvegeseszter a Zsinagógában című tárlat.

Különleges rovarok, növények és bogarak kelnek életre festményeken, fényfestéssel kiegészítve.

A SopronFest ideje alatt a Soproni Múzeum is különleges programokkal várja az érdeklődőket. A StornoFest részeként három eseménysorozatot tartanak. A Műhelytitkok a Storno-műteremből címmel három alkalommal nyílik meg a különleges hangulatú műterem a kíváncsi szemek előtt, tele rejtett kincsekkel.

A Trendi múlt kiállításon kiderül, hogyan őrizték meg értékeiket a Storno-konyha asszonyai, és mit mondanak erről a mai szelfik? A Véleményvezérek a régmúltból című különleges tárlatvezetésen, június 5-én 16 órától Liszt zongorája és Széchenyi ruhája körül elevenednek meg a múlt influenszerei. A program végén pedig piknikhangulat várja a látogatókat a várfalsétányon. A Múzeumnegyedben – négy történelmi épületben, több mint tíz kiállításon keresztül – mindennap újjáéled a történelem. A tárlatok a fesztivál ideje alatt kedvezménnyel látogathatók.

A SopronFest június 6. és 8. között ötvennél is több zenei programmal, világsztárok és hazai kedvencek koncertjeivel, DJ-szettekkel várja a közönséget a Lővérekben.

Az Erste x Sopron Nagyszínpadon mások mellett Parov Stelar, Timmy Trumpet, Worakls, DESH, Majka, a Halott Pénz, Dzsúdló és Ákos is színpadra lép. A warm-up héten pedig az egész város izgalmas programokkal telik meg, 75 helyszínen több száz esemény, ingyenes koncertek, irodalmi beszélgetések, séták, Podcast Fest és gasztronómiai programok várják a Sopronba látogatókat.