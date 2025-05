A Mandoki Soulmates ünnepi koncertje egy élő zenei önarckép

A koncerttel ötvenéves zenei és szabadságvágy történetét ünnepli Leslie Mandoki és formációja. Az est során a zenekar legismertebb dalai mellett felcsendülnek a Mandoki Soulmates legutóbbi albuma, a tavaly megjelent A Memory of Our Future tételei is.

Leslie Mandoki, a Mandoki Soulmates alapítója (Fotó: Román Júlia)

A Mandoki Soulmates újra ingyenes koncerttel örvendezteti meg a közönséget

A koncert egy élő zenei önarckép, amely öt évtized eseményeit öleli át egyetlen este alatt. Leslie Mandoki útja, amely a Bem Klubból indult, végül nemcsak a nemzetközi sikerlisták élére, hanem a világ legnagyobb színpadaira vezette, de a gyökerek, az eszmék, a barátságok és az első hangok mindmáig visszhangzanak minden dallamában.

Az általa alapított Red Rock Studióban az elmúlt 43 évben 72 aranylemez, számos platinalemez született.

Az 1975 óta Németországban és Kaliforniában élő dobos, dalszerző, énekes és producer 1992-ben alapította formációját, a Mandoki Soulmates-t. A zenekarban számos világhírű zenész játszott és játszik együtt, a csapatnak Mandoki mellett a kezdetektől a mai napig tagja Ian Anderson és Al Di Meola.

A soulmatesbeli zenésztársak eddig összesen több mint 35 Grammy-díjat nyertek, az eladott hanghordozóik száma pedig meghaladja a 350 milliót.

A Mandoki Soulmates alkotói szövetség, ahol a különböző nemzedékek, műfajok és kultúrák egymásba fonódnak és együtt építenek hidat emberek, társadalmak, kultúrák, nézetek és kontinensek között.

A Soulmates tagjai közé Ian Anderson (Jethro Tull) és Al Di Meola mellett olyan világsztárok tartoznak, mint Mike Stern, Randy Brecker, Till Brönner, Bill Evans, Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips (Toto), Tony Carey (Rainbow), Nick van Eede (Cutting Crew), valamint John Helliwell, Jesse Siebenberg és Mark Hart (mindhárman a Supertrampből).