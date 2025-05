A Beatles egykori fodrásza Egerbe érkezik, levágja a vállalkozó kedvűek haját

Bár a legendás The Beatles zenekar története csak hét évig tartott, az emlékének szentelt hazai múzeum immáron tizedik születésnapját ünnepli: 2015. május 15-én Bródy János nyitotta meg az Egri Road Beatles Múzeumot, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.

Leslie Cavendish, a Beatles egykori fodrásza is Egerbe érkezik. Fotó: Egri Road Beatles Múzeum

A legendás Beatles zenekarra emlékeznek

A születésnapi program az egri Bartakovics Béla Közösségi Házban 15 órától várja a rajongókat. Zenében természetesen nem lesz hiány: fellépnek a Farkas Ferenc Zeneiskola növendékei, RockMilady a zenekar Let It Be című örök klasszikusának feldolgozását mutatja be, az estét pedig a The Blackbirds a Beatles 1965-ös dalaiból összeállított koncertje zárja majd.

Az esemény vendége lesz Sergey Radchenko, a liverpooli Beatles Story múzeum nagykövete, aki a Beatles hamburgi éveiről és a zenekar életében fontos szerepet játszó személyekkel való baráti élményeiről mesél majd a hallgatóságnak.

A Ringo Starr 85. születésnapjára megjelenő részletes életrajz a nyomdából frissen érkezik a rendezvényre: a szerző Marsi József Beatles-szakírót Peterdi Gábor, a múzeum egyik tulajdonosa faggatja majd a legendás dobos életének kulisszatitkairól.

Az esemény talán legizgalmasabb programjának a Leslie Cavendish-sel, a Beatles egykori fodrászával folytatott beszélgetés ígérkezik, hiszen a haj a gombafejűek esetében nem csupán designelemnek, de a békéért való kiállásnak is számított. A fodrászt baráti kapcsolat fűzte a zenészekhez – az emlékeiből írt könyvéből is hoz párat, amelyet a helyszínen dedikál is. A szervezők egy nagyon különleges, interaktív béke performansszal is készülnek: Leslie Cavendish a Beatles után most a vállalkozó kedvűek hajából is lenyisszant majd egy picit, hogy aztán a tincseket egy Hair Peace feliratú dobozban gyűjtse.

Az Eger patinás belvárosában, a Csiky Sándor 30. szám alatt, a Hotel Korona Eger termeiben, illetve a pincéjében kialakításra került multimédiás múzeum folyamatosan bővülő anyagát Peterdi Gábor és Molnár Gábor évtizedek alatt összegyűjtött Beatleshez kapcsolódó hangzó- és videóanyagai, szakirodalmai és relikviái adják.

Az évek során a gyűjtemény olyan értékes új darabokkal bővült, mint John Lennon eredeti aláírásával ellátott portréja, melyet a zenész első zenekara, a The Quarrymen tagjai helyeztek el a múzeumban, de megtalálhatók a gyűjteményben olyan érdekességek is, mint John hajtincse, a gombafejűek ágyneműjének darabkái vagy a híres orosz röntgenlemezek egy példánya.

A tízéves szülinapi eseményre jegyet a jegy.hu oldalon lehet váltani, a részletes programról pedig a múzeum honlapján keresztül érdemes tájékozódni.