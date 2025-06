A jazz és a bor ütős páros, ezt a Margitszigeten is tudják

Jazz és bor

(Fotó: Fekete Daniel)

A Magyar Jazzszövetség és a Margitszigeti Színház második alkalommal rendezi meg a Jazz és bor ünnepe fesztivált, az évad egyik legkülönlegesebb hangulatú rendezvényét. A pünkösdi hétvége alkalmával a vasárnap esti nagykoncert mellett kisebb koncertekkel, fiatal fellépőkkel is várjuk a közönséget színházunk Kerengőjében, a Víztorony lábánál. A fesztivál ideje alatt a magyar jazzvilág fiatal tehetségeiből alakult formációk és a Jazz Showcase győztesei lépnek fel, mutatkoznak be a közönség előtt. Az eseményen Magyarország hat borrégiójából több borászat is mutatkozik majd, és kóstolóra kínálja borait.

Június 8-án este a nagyszínpadon Csodálatos magyar jazz gála lesz. A 2024 -es Csodálatos magyar jazz gála a hazai jazzvilág legnagyobb találkozója volt. A koncert a legnépszerűbb zenészeket vonultatta fel. A hatalmas közönségsiker után a Magyar Jazzszövetség és a Margitszigeti Színház második alkalommal rendezi meg a műsort, sztár zenészek közreműködésével.

A június 8-i gálakoncert idei fellépői között köszönthetjük a Lukács Miklós-Cimbiózis triót, Budapest Jazz Orchestrát, a Malek Andrea Soulistic zenekart, a Roby Lakatos & Gipsy Jazz Band feat. Miri Lakatos együttest és a Guitar Madness Hommage a Szabó Gábor formációt is, melynek tagjai Gyárfás István, Rieger Attila és Szalay Gábor.

Az egyedülálló zenei élményhez különleges borokat, sajtokat és más gasztronómiai csodákat kínálnak, mert ez az az esemény a városban, ami minden érzékünket kényezteti.

Gyerekelőadások és családi koncertek

Szombaton, azaz június 7-én Lovászi Edina és zenekara ad bábos koncertet Abszurd, bravúr, celeb címmel az Interaktív meseszínpadon. Június 8-án, vasárnap a Tabulatúra Régizene Együttes Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje című koncertjével várja a családokat a Szent Margit kolostor-romoknál. Az Ákom-Bákom Bábcsoport pedig hétfőn lesz látható a meseszínpadon Egyszer volt… a kiskondás című előadásukkal.

Meseolvasás a Könyvszekérnél

A gyerekprogramok után a színház bejáratánál található könyvszekérnél közös, hangos meseolvasásra várják a családokat. A program alatt könyvcserére is lehetőség nyílik: „Hozz egy könyvet és vigyél haza egy másikat cserébe!”