Megvan A dal 2026 győztese: karizmatikus produkció győzte meg a zsűrit és a nézőket

A dal 2026 15. évada több újdonságot is hozott, amelyek közül a leglátványosabb a döntő formátuma volt: a dalok ezúttal a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében, szimfonikus hangszerelésben szólaltak meg, Balassa Krisztián vezényletével.

A dal 2026 döntőjének fellépői, középen a győztes Re Va Dame, a Veled álmodtam című dal előadója. ( Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Erős volt A dal 2026 mezőnye

A dal 2026 fináléjába a műsor történetében először 11 produkció jutott be, ami még kiélezettebbé tette a versenyt. A zsűri – Szandi, Bebe, Trap Kapitány és Ferenczi György – mellett ezúttal is fontos szerepet kapott a közönség, amely ötödik zsűritagként szavazhatott.

A pontozás alapján négy produkció jutott a végső körbe:

BariLaci – Talán

Re Va Dame – Veled álmodtam

Dorimoczi – Szuzi

Arany Timi – Kígyó

Végül a nézők döntése alapján a Veled álmodtam győzött. A zsűri „fantasztikusnak és hipnotikusnak” nevezte a dalt, az előadást pedig karizmatikusnak értékelte.

Díjak és lehetőségek

A győztes tízmillió forintos támogatásban részesül, de a döntősök közül mindenki nyert.

Dorimoczi (2. hely): ötmillió forint

BariLaci (3. hely): négymillió forint

Arany Timi (4. hely): hárommillió forint

a többi finalista: egy-egymillió forint

A támogatásokat a fellépők zenei karrierjük fejlesztésére fordíthatják.

Megújult formátum, sokszínű zene

Az idei évad egyik legnagyobb újítása az volt, hogy a teljes mezőny automatikusan továbbjutott az elődöntőbe, ahol a versenyzők saját dalukat egy másik műfajban, újragondolt formában adták elő. Az áthangszerelésekben a hazai könnyűzene ismert alkotói – mások mellett Pásztor Anna, Nagy Adri, Urbán Orsi és Fekete-Kovács Kornél – segítették a produkciókat.

A hét héten át tartó versenyben több száz jelentkező közül választották ki azt a 30 dalt, amelyek végül színpadra kerültek, jól mutatva, milyen élénk és sokszínű a mai magyar könnyűzenei élet.

Emlékezés és ünnep

A dal 2026 döntője nemcsak a versenyről szólt. A mezőny közös produkcióval tisztelgett Pataky Attila előtt, aki idén a Petőfi Zenei Díj idei Életműdíjasa lett. Emellett megemlékeztek a közelmúltban elhunyt legendáról, Fenyő Miklósról is egy sláger-összeállítással.