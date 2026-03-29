Megvan A dal 2026 győztese: karizmatikus produkció győzte meg a zsűrit és a nézőket

Szombat este nagyszabású döntővel zárult a közmédia Duna csatornáján A dal 2026-os évada: a nézők választása alapján a Veled álmodtam című dal bizonyult az idei mezőny legjobbjának, amelyet a Re Va Dame adott elő. A produkció nemcsak a zsűrit, hanem a közönséget is meggyőzte, így elnyerte a könnyűzenei verseny fődíját és a vele járó tízmillió forintos támogatást.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 9:57
A győztes Re Va Dame a Veled álmodtam című dalt énekli A Dal 2026 döntőjében Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
A dal 2026 15. évada több újdonságot is hozott, amelyek közül a leglátványosabb a döntő formátuma volt: a dalok ezúttal a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében, szimfonikus hangszerelésben szólaltak meg, Balassa Krisztián vezényletével.

Budapest, 2026. március 28.
A dal 2026 döntőjének fellépői, középen a győztes Re Va Dame, a Veled álmodtam című dal előadója. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Erős volt A dal 2026 mezőnye

A dal 2026 fináléjába a műsor történetében először 11 produkció jutott be, ami még kiélezettebbé tette a versenyt. A zsűri – Szandi, Bebe, Trap Kapitány és Ferenczi György – mellett ezúttal is fontos szerepet kapott a közönség, amely ötödik zsűritagként szavazhatott.

A pontozás alapján négy produkció jutott a végső körbe:

BariLaci – Talán
Re Va Dame – Veled álmodtam
Dorimoczi – Szuzi
Arany Timi – Kígyó

Végül a nézők döntése alapján a Veled álmodtam győzött. A zsűri „fantasztikusnak és hipnotikusnak” nevezte a dalt, az előadást pedig karizmatikusnak értékelte.

Díjak és lehetőségek

A győztes tízmillió forintos támogatásban részesül, de a döntősök közül mindenki nyert.

Dorimoczi (2. hely): ötmillió forint
BariLaci (3. hely): négymillió forint
Arany Timi (4. hely): hárommillió forint
a többi finalista: egy-egymillió forint

A támogatásokat a fellépők zenei karrierjük fejlesztésére fordíthatják.

Megújult formátum, sokszínű zene

Az idei évad egyik legnagyobb újítása az volt, hogy a teljes mezőny automatikusan továbbjutott az elődöntőbe, ahol a versenyzők saját dalukat egy másik műfajban, újragondolt formában adták elő. Az áthangszerelésekben a hazai könnyűzene ismert alkotói – mások mellett Pásztor Anna, Nagy Adri, Urbán Orsi és Fekete-Kovács Kornél – segítették a produkciókat.

A hét héten át tartó versenyben több száz jelentkező közül választották ki azt a 30 dalt, amelyek végül színpadra kerültek, jól mutatva, milyen élénk és sokszínű a mai magyar könnyűzenei élet.

Emlékezés és ünnep

A dal 2026 döntője nemcsak a versenyről szólt. A mezőny közös produkcióval tisztelgett Pataky Attila előtt, aki idén a Petőfi Zenei Díj idei Életműdíjasa lett. Emellett megemlékeztek a közelmúltban elhunyt legendáról, Fenyő Miklósról is egy sláger-összeállítással.

A színpadra visszatért a tavalyi győztes formáció, a Gypo Circus x Szirota Jennifer is, akik új albumuk dalaiból adtak ízelítőt, és bemutatták friss klipjüket.

A dal idei évada ismét bizonyította: a magyar könnyűzene képes megújulni, kísérletezni és széles közönséget megszólítani. 

A Veled álmodtam győzelme pedig azt üzeni, hogy a közönség továbbra is nyitott az érzelmes, mégis modern hangzású dalokra.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu