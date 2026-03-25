Visszatérnek a hobbitok a mozivászonra: Peter Jackson bejelentette az új Gyűrűk Ura filmet

A Warner Bros. stúdió a nemzetközi Tolkien-nap alkalmából hivatalosan is megerősítette, hogy új élőszereplős mozifilm készül Középfölde világában, amely a The Lord of the Rings: Shadows of the Past (A Gyűrűk Ura: A múlt árnyai) címet viseli. A bejelentés egy különleges videóban történt, amelyben az eredeti trilógia rendezője, Peter Jackson és a neves Tolkien-szakértőként is ismert televíziós személyiség, Stephen Colbert beszélgettek a készülő produkcióról.

A felvételen Jackson hangsúlyozta, hogy bár a korábbi filmekkel igyekeztek átfogni a teljes történetet, J. R. R. Tolkien könyveinek bizonyos szakaszai eddig érintetlenek maradtak, és most jött el az idő ezek méltó bemutatására.

A rendező és Colbert párbeszédéből kiderült, hogy a stáb már két éve titokban dolgozik a forgatókönyvön, amelynek elsődleges célja a 2001-es A Gyűrű szövetsége című filmből terjedelmi okok miatt kimaradt, de a rajongók körében kultikusnak számító fejezetek feldolgozása.

A videóban elhangzottak alapján a történet egy tizennégy évvel a korábbi események után játszódó kerettörténetre épül, amelyben Samu, Trufa és Pippin egy nosztalgikus utazás során idézik fel első közös kalandjaikat.

A készítők kiemelték, hogy a filmben végre látható lesz a tündékkel való találkozás az Erdőzugban, az Öreg-erdő sötét eseményei és a Sír-buckák rejtélyei is. A bejelentés egyik legfontosabb pontja a titokzatos erdőlakó, Bombadil Toma és felesége, Aranymag megjelenésének megerősítése volt, akik eddig egyetlen élőszereplős adaptációban sem szerepeltek.

A beszélgetés során Jackson kifejtette, hogy a projekt szerves része a bővülő filmes univerzumnak, amelybe a 2027-ben érkező Gollam-mozi is beletartozik, ezzel biztosítva a középföldei történetek folyamatosságát a következő években is.