A vasúti világ kicsinyített csodája – közönség előtt Szörényi Szabolcs terepasztala

A Kossuth-díjas Szörényi Szabolcs évtizedeken át épített, közel ötven négyzetméteres vasúti terepasztala most a közönség számára is megtekinthetővé vált az Opera Eiffel Műhelyházában. A részletgazdag alkotás egyedi készítésű épületekkel, korhű járművekkel és figurákkal mutatja be a Nyugati pályaudvarnak és környezetének élethű, kicsinyített mását. A terepasztal nem csupán egy hobbi beteljesülése, hanem a magyar vasúti kultúra ikonikus lenyomata is.

2026. 03. 21. 8:50
A korhű járművek és figurák egy letűnt korszak atmoszféráját idézik meg Fotó: Szikora Zsombor
A pályaudvaron otthon vagyok című kiállítás keretében bemutatott terepasztal egyszerre idézi meg a vasút aranykorának hangulatát és egy alkotói életút csendes, kitartó építkezését. Szörényi Szabolcs – akit a közönség elsősorban az Illés és a Fonográf zenekarok basszusgitárosaként, valamint zeneszerzőként ismer – több évtizeden át formálta ezt az aprólékos világot családi házuk pincéjében. Rosta Mária, Szörényi Emese, Szörényi Réka felajánlásának, valamint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a Magyar Állami Operaház együttműködésének köszönhetően láthatjuk a terepasztalt. 

 A terepasztal már tárlatvezetések és tematikus programok keretében is látogatható. Fotó: Szikora Zsombor

A mintegy 1:87 méretarányú, H0-s terepasztal eredetileg egy 180 négyzetméteres tér teljes kitöltésére készült, magyar, osztrák és svájci motívumokkal. A most kiállított egység a kompozíció legkidolgozottabb, magyar tematikájú része, amely a Nyugati pályaudvar és az egykori Északi Fűtőház hiteles mását tárja a látogatók elé. 

A látvány önmagában is lenyűgöző: 16 mozdony, 97 személykocsi és 48 tehervagon modellje sorakozik a síneken, miközben az egyedi készítésű épületek, korhű járművek és aprólékosan kidolgozott figurák egy letűnt korszak atmoszféráját idézik meg.

Nem véletlen, hogy a terepasztal a vasútmodellezők és vasútbarátok körében már eddig is legendás hírnévre tett szert – jóllehet élőben csak kevesen láthatták. A műszaki megoldások is a kor szellemiségét tükrözik: a rendszer kezdetben analóg vezérléssel működött, a nagyvasúti rendszerek mintájára, majd a 2010-es években megkezdődött a digitalizáció. Ez azonban nem fejeződött be, így a terepasztal működés közben jelenleg csak korlátozott módon, kiemelt alkalmakkor tekinthető meg.
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2025 nyarán vette gyűjteményébe a felbecsülhetetlen értékű alkotást. Az átszállítás és újraépítés komoly szakmai kihívást jelentett: a terepasztalt darabokra bontva, egy mindössze 80 centiméter széles ajtón és szűk lépcsőfordulókon keresztül kellett az Eiffel Műhelyházba juttatni. A bontás másfél hónapot vett igénybe, az újbóli összeállítás és restaurálás pedig újabb heteket.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter így emlékezett a megnyitón:  

Szörényi Szabolcs elhatározta, hogy megvalósítja gyermekkori álmát. A zenei sikerek mellett ez volt a hobbija, fényképek ezrei alapján rajzolta meg a terveket, és mindent a legapróbb részletekig kidolgozott

– hangsúlyozta a miniszter. A terepasztal jelenleg tárlatvezetések és tematikus programok keretében látogatható, az érdeklődők már regisztrálhatnak a vezetett alkalmakra. – Magunk is könnyen beleszerethetünk abba a hangulatba, ami Szörényi Szabolcsot ennek a remekműnek a létrehozására sarkallta. A hazai vasútmodellezés ikonikus darabja eredeti fényében tündököl a látogatók előtt – fogalmazott Erky-Nagy Dániel, a múzeum restaurátora, aki a munkálatok irányítójaként közelről kísérte végig a műtárgy megmentésének és bemutatásának folyamatát.
Különleges élményt ígér június 20. is, amikor a Múzeumok éjszakáján először gyulladnak fel a miniatűr világ éjszakai fényei. 

A kiállítás nem csupán egy kivételes alkotás bemutatása, hanem tisztelgés egy olyan alkotói attitűd előtt, amely a részletek iránti alázatból, a múlt szeretetéből és a megőrzés felelősségéből táplálkozik. Szörényi Szabolcs terepasztala így nemcsak vasútmodellezői bravúr, hanem a magyar kulturális emlékezet egy különleges, élő darabja.

 

 

 

