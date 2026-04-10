Elhunyt Jancsik Ferenc színművész

A 80 éves korában elhunyt Jancsik Ferenc 1946. január 12-én született Pesterzsébeten, iskoláit Csepelen végezte. Játszott a kecskeméti Katona József Színházban, a miskolci, majd a budapesti Nemzeti Színházban, 1988-tól a békéscsabai teátrum művésze volt.
Tíz évig színészmesterséget tanított a békéscsabai színiiskolában, munkásságáért Békés Megye Kultúrájáért díjjal, valamint Békéscsaba Város Életműdíjjal tüntették ki.
Kisebb szerepekben az elmúlt években is feltűnt a színpadon.
A színház a művészt saját halottjának tekinti – írták közösségi oldalukon.
