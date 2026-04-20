Budapesten ad koncertet az alternatív rockzene ikonja, Morrissey

A brit könnyű- és rockzene egyik legbefolyásosabb alakjaként és generációja egyik legnagyobb dalszövegírójaként számontartott Morrissey eddig 25 albummal (15 szólólemezzel és tíz Smiths-anyaggal) került be az Egyesült Királyság slágerlistájának első tíz helyezettje közé.

A rockzene fenegyereke, Morrissey július 12-én lép színpadra a Barba Negrában

A 66 éves Steven Patrick Morrissey (beceneve: Moz) szólópályafutása csaknem négy évtizede tart, ezalatt számos sikert ért el, ám ma is előszeretettel emlegetik a legendás Smiths egykori frontembereként. Az ő szövegei mellett Johnny Marr gitáros zenéire épülő, és 1983-tól 1987-ig működött Smiths (a másik két tag Andy Rourke basszusgitáros és Mike Joyce dobos volt) óriási hatással volt a világ rockzenéjére. Morrissey azóta tizennégy szólóalbumot készített, és közülük három (Viva Hate – 1988, Vauxhall and I – 1994, Ringleader of the Tormentors – 2006) vezette a brit albumlistát. Legismertebb szólódalai közé tartozik a Suedehead; az Everyday Is Like Sunday; az Irish Blood, English Heart; vagy a First of the Gang to Die.

Legújabb stúdiólemeze, a Make-up is a Lie a múlt hónapban jelent meg a Sire/Warner kiadásában, és a brit lista harmadik helyéig kúszott fel. Ez az ötödik olyan egymást követő lemeze, amelyet Franciaországban rögzített. A Make-up is a Lie producere Joe Chiccarelli (White Stripes, Weezer), az anyagon közreműködött Jesse Tobias (gitár), Camila Grey (ének, billentyűs hangszerek), Carmen Vandenberg (gitár), Juan Galeano (basszusgitár), Alain Whyte (gitár), Gustavo Manzur (billentyűs hangszerek, vokál), valamint Brendan Buckley (dob).

Az album címadó dala, a trip-hopos, dream-popos Make-up is a Lie-ban Morrissey bizarr történetet mesél el egy nőről, aki halála után is próbál üzenni. A korongon helyet kapott a Roxy Music 1973-as Amazona című dalának feldolgozása is.

Morrissey 1992-es Hollywood Bowl koncertje megdöntötte a Beatles addigi rekordját, a valaha volt leggyorsabban telt házas koncertként.

Kapott Ivor Novello-díjat a brit zene sikeréhez történt kimagasló hozzájárulásáért, nemrég Social Vanguard-díjban részesült az állatok jogai iránti kiemelkedő szolgálatáért és elkötelezettségéért.

2013-ban megjelent önéletrajzi könyve minden idők második leggyorsabban eladott memoárja lett, hat hétig vezette az angol eladási listát.

Szólódalait többek között David Bowie, Nancy Sinatra, a Killers, Thema Houston, Chrissie Hynde, a Pretenders, a My Chemical Romance és Christy Moore dolgozta fel.

2004-ben a BBC nézői Morrissey-t választották a második legnagyobb élő angolnak, David Attenborough-t az első, Paul McCartney-t pedig a harmadik helyre szavazva.

Morrissey eddig két koncertet adott Magyarországon: 2006-ban a Petőfi Csarnokban, 2015-ben a Millenáris Teátrumban lépett fel. Egykori zenész- és szerzőtársa a Smiths-ben, Johnny Marr kétszer járt a Sziget fesztiválon: 2010-ben a Cribs zenekarral, 2019-ben pedig szólóban.