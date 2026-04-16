Skrillex is jön a Szigetre

Skrillex lesz az idei Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője. Az elektronikus zenei színtér meghatározó előadója, az amerikai DJ-producer augusztus 15-én ad műsort a rendezvényen – közölte Vető Viktória sajtófőnök csütörtökön az MTI-vel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 11:13
Skrillex a zárónap fő fellépője Fotó: Sziget Festival Official
A Sziget fesztivált 2026-ban augusztus 11-től 15-ig rendezik meg. A szervezők már korábban bejelentették, hogy a nagyszínpad fő fellépői között lesz Zara Larsson, Sombr, a Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, a Florence + the Machine, Skepta, a Bring Me The Horizon és Jorja Smith. Az utolsó bejelentett headliner pedig Skrillex.

Skrillex a zárónapon pörgeti majd fel a közönséget (Forrás: grammy.com)

Skrillex harmadszor is a Szigeten

Mint írták, Skrillex (Sonny John Moore) az elektronikus zene egyik legnagyobb újítója, aki kemény basszusokkal és energiával robbantotta be a dubstepet a mainstreambe, új értelmet adva az élő elektronikus zenei fellépéseknek. A határokat feszegető, folyamatosan kísérletező producer eddig kilenc Grammy-díjat gyűjtött be, és világszerte arénákban, a legnagyobb fesztiválokon lép fel fő fellépőként. 

Skrillex eddig kétszer lépett fel a Szigeten, legutóbb 2024-ben, amikor aznap nézőcsúcsot hozott a fesztivál. Eddig négy stúdióalbumot készített, idén januárban pedig váratlanul kiadott egy ambient EP-t is, Kora címmel. Skrillex 2026-ban csak néhány európai fesztiválfellépést vállalt, ezek közül lesz az egyik a Sziget.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
