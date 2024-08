Skrillex egy Bikini-dallal durrantotta be a bulit a Szigeten + videó

Skrillex, azaz Sonny John Moore zenei karrierje egészen a 2000-es évek elejéig nyúlik vissza. 2008-ban kezdett játszani Los Angeles környékén, mielőtt még Skrillex néven vált ismertté. 2010. június 7-én adta ki bemutatkozó lemezét, My Name is Skrillex néven. 2011-ben közreműködött a Korn lemezén, ebben az évben például együtt léptek fel a Coachella színpadán.

2010 végén elkészítette a Scary Monsters and Nice Sprites, 2011 közepén a More Monsters and Sprites EP-t. 2011-ben öt Grammy-díjra jelölték – köztük a legjobb új előadóéra – melyek közül hármat megnyert: legjobb tánc/elektronikus album, legjobb tánczene és legjobb nem klasszikus remix felvétel kategóriákban.