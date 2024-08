Ilyen volt a hétvége a Sziget Fesztiválon + galéria

Martin Garrix nem csupán DJ és producer, hanem mentor is a feltörekvő művészek számára. Karrierje során számos fesztivált vezetett és olyan nagy nevekkel működött együtt, mint Dua Lipa, Bono és The Edge (U2), Khalid és Macklemore. Meglepő, de szombat esti koncertje előtt fél órával még könnyedén lehetett sétálni a színpad előtt, ám este negyed tízkor megtelt a tér. Garrix sem ma kezdte a szakmát, ért ahhoz, hogy fergeteges hangulatot teremtsen, ehhez persze kellenek az olyan nagy slágerek, mint az Animals, a Smile vagy az In the Name of Love. De mire igazán felpörgött az este, kényszerszünetet kellett tartani, mert valamilyen technikai probléma lépett fel, ami igen kínos volt, kissé megölte a bulit. A közönség nem igazán értette, mi történt, hogy fordulhatott ez elő… Bár a DJ többször is bocsánatot kért a közönségtől, a technikai akadályt tizenöt perc alatt sikerült elhárítani, így a látványos fényekkel, tűzijátékokkal tarkított show folytatódhatott.

A Sziget szombat esti show-ja is látványos volt. Fotó: Sziget Festival Official

A Sziget Fesztivál hétvégéje is erős volt a fellépőket tekintve

A vasárnap sem volt unalmas a Szigeten, a fő előadó Sam Smith volt, de előtte fellépett a nagyszínpadon Becky Hill és Janelle Monáe, a Revolut Stage-en pedig olyan zenekarok adtak koncertet, mint a Pip Blom, az Editors és a Fontaines D.C.

A 30. Sziget Fesztivál ma a végéhez ér, ám a szervezők természetesen az utolsó napra sem hagyják program nélkül a fesztiválozókat.

Hétfőn a húzónév a Los Angeles-i zenei producer, DJ és énekes, Grammy-díjas művész, Skrillex lesz, akitől fergeteges bulira számíthatnak a fesztiválozók. Őt a Fred again... néven fellépő londoni producer, Frederick John Philip Gibson követi a nagyszínpadon, akit idén a legjobb új előadók között jelöltek Grammy-díjra.

A Revolut Stage-en a Wednesday lép fel, utána jön a Yard Act és a Big Thief.