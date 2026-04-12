A Lucasfilm hallani sem akar a Star Wars-rajongók legnagyobb álmáról

Hiába a folyamatos rajongói nyomás és az alkotók kitartó próbálkozásai, van egy karakter, akinek a visszatérése továbbra is falakba ütközik a Lucasfilm háza táján. Pedig minden adott lenne hozzá – vagy mégsem?

2026. 04. 12. 15:11
A Disney-éra alatt készült Star Wars-projektek fogadtatása finoman szólva is hullámzó. Míg egyes sorozatok és filmek komoly rajongótáborra tettek szert, mások kifejezetten megosztották a közönséget. A régi, Legendáknak nevezett kánon visszaszivárgása azonban a Disney-féle új kánonba azonban mind kedvező visszhangra találtak eddig. Ilyen volt Thrawn admirális visszatérése is (Sar Wars: Lázadók, Star Wars: Ahsoka) például, aki eredetileg Timothy Zahn regényeiben vált kultikussá, ezért a régi vágású Star Wars-rajongókban is felmerült a kérdés, hogy ha Thrawn visszatérhetett a kánonba, akkor miért nem kapja meg ugyanezt az esélyt Mara Jade. A válasz röviden: mert nem engedik.

Thrawn admirális a Star Wars: Ahsoka című sorozatban kelt életre először a képernyőn. Forrás: Lucasfilm

A Star Wars új főnöke, Dave Filoni sem rajong az ötletért

Az IGN Magyarország szúrta ki a The Popverse cikkét, amely szerint Claudia Gray – többek között a Star Wars: Vérvonal szerzője – a márciusi MegaCon során elárulta, hogy többször is próbálkozott a karakter visszahozásának ötletével a Lucasfilmnél, de a válasz minden alkalommal egyértelmű volt: nem. Hasonló falakba ütközött maga Timothy Zahn is, aki Mara Jade megalkotójaként szintén többször felvetette a kérdést, mindeddig sikertelenül.

Pedig Mara Jade nem akármilyen figura. Először Zahn 1991-es regényében, A Birodalom örökösei lapjain jelent meg: egykori császári ügynök, aki Palpatine szolgálatában állt, és bosszút esküdött Luke Skywalker ellen. A történet azonban idővel fordulatot vett: Mara ráébredt, hogy manipulálták, végül pedig Luke szövetségesévé, majd társává vált – a Legendák történetvonalban még gyermekük is született, Ben Skywalker.

És itt kezdődnek a problémák. A jelenlegi, 2014 óta érvényben lévő Star Wars-kánon teljesen más irányba vitte Luke karakterét. A Star Wars: Az utolsó Jedik eseményei szerint a Jedi mester magányos remeteként élte utolsó éveit az Ahch-To bolygón, és nem alapított családot. A „Ben” név pedig már foglalt: Ben Solo, azaz Kylo Ren, Luke tanítványaként bukott el, nem pedig a fia volt. 

Ráadásul bizonyos történeti elemek mintha már „átöröklődtek” volna más karakterekbe. Rey például szintén Palpatine leszármazottja, aki végül a világos oldalhoz csatlakozik, és felveszi a Skywalker nevet – ez több szempontból is emlékeztet Mara Jade ívére.

George Lucas állítólag sosem rajongott különösebben Maráért, mivel az ő elképzelésében Luke Skywalker nem az a típus volt, aki családot alapít, de Dave Filoni sem rajong az ötletért, hogy a karakter valamilyen reboot vagy multiverzumos megközelítésben visszatérjen

Mindez azonban nem változtat azon, hogy a rajongók körében Mara Jade továbbra is az egyik legnépszerűbb „elveszett” karakter. Nemcsak regényekben, hanem videójátékokban is feltűnt – például a Star Wars Jedi Knight: Mysteries of the Sith kiegészítőben is játszható volt. A kérdés tehát továbbra is nyitott – még ha a válasz egyelőre változatlan is: Mara Jade előtt zárva marad a kánon kapuja.

 

