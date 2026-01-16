star warsLucasfilmKathleen Kennedy

Lemondott a Lucasfilm vezére, egy igazi Star Wars-fanatikus veszi át a helyét

Tizennégy év után leköszön a Lucasfilm elnöki posztjáról Kathleen Kennedy, a hollywoodi producerikon, akinek nevéhez a Star Wars Disney-korszaka minden sikere és kudarca egyaránt kötődik. A stúdió irányítását a jövőben Dave Filoni és Lynwen Brennan kettőse veszi át, miközben Kennedy producerként továbbra is kapcsolatban marad a messzi-messzi galaxissal.

Dani Áron
2026. 01. 16. 7:55
A Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet a mai napig a Lucasfilm egyik legtöbbet méltatott darabja, az előzménysorozat is sok dicséretet kapott. Forrás: TMDb
A Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet a mai napig a Lucasfilm egyik legtöbbet méltatott darabja, az előzménysorozat is sok dicséretet kapott. Forrás: TMDb
Kathleen Kennedy azonnali hatállyal lemondott a Lucasfilm elnöki pozíciójáról, amelyet 2012 óta töltött be, közvetlenül azután, hogy a Disney felvásárolta George Lucas legendás stúdióját. Távozása egy hosszú, ellentmondásokkal teli időszak végét jelenti: míg a Star Wars-franchise anyagilag soha nem látott magasságokba emelkedett, a kreatív döntések heves vitákat váltottak ki a rajongók körében. Kennedy vezetése alatt készült el az új Star Wars-trilógia, valamint a kritikai és közönségsikert arató Zsivány Egyes, ugyanakkor ebben az érában született meg a széria első valódi pénzügyi bukása is. A Solo: Egy Star Wars-történet mozis kudarca fordulópontnak bizonyult, és hozzájárult ahhoz, hogy a Disney újragondolja a franchise mozifilmes stratégiáját. A Disney+ sorozatai – köztük az ambiciózus, ám vegyes fogadtatású projektek – tovább mélyítették a megosztottságot.

A Solo: Egy Star Wars-történet volt a Lucasfilm első nagy bukása, át is kellett gondolni utána a terveket. Forrás: TMDb

Új korszak kezdődik a Star Warsnál

A stafétát a régóta pletykált Dave Filoni–Lynwen Brennan páros veszi át. Filoni, aki 2005 óta dolgozik a Lucasfilmnél, kreatív vezetőként irányítja majd a Star Wars-tartalmak fejlesztését. Az animációs A klónok háborúja egyik kulcsfigurájaként, valamint A Mandalóri és az Ahsoka alkotójaként sok rajongó szemében ő testesíti meg a Lucas-szellemiség továbbörökítését. Brennan társelnökként a stúdió üzleti és pénzügyi működéséért felel majd.

Bár Kennedy elhagyja az elnöki széket, nem szakít teljesen a franchise-zal. Producerként részt vesz a májusban érkező A mandalóri és Grogu című filmen, valamint a 2027-re tervezett Starfighter munkálataiban is. A jövőben azonban már a Lucasfilmtől független producerként dolgozik tovább.

Távozása kapcsán kiadott közleményében Kennedy hangsúlyozta, hogy hatalmas megtiszteltetés volt számára a Lucasfilm vezetése, és büszke azokra az alkotásokra, amelyek az elmúlt több mint egy évtizedben születtek. Bob Iger, a Disney vezérigazgatója látnoki producerként méltatta őt, és kiemelte elkötelezettségét a stúdió iránt.

A számok mindenesetre önmagukért beszélnek: az új Star Wars-filmek összesen közel 5,9 milliárd dolláros bevételt termeltek világszerte, élükön Az ébredő erővel, amely átlépte a kétmilliárd dolláros határt. Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy eloszlassa a rajongói elégedetlenséget, amely a Lucas-éra lezárása óta folyamatosan jelen van.

Kathleen Kennedy pályafutása így is filmtörténeti jelentőségű: producerként olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint az E. T., a földönkívüli, a Jurassic Park vagy a Schindler listája, és Steven Spielberggel, valamint Frank Marshall-lal közösen alapította meg az Amblin Entertainmentet.

 

 

Fontos híreink

