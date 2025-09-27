  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • A Mandalóri és Grogu árnyékában befutott egy másik Star Wars-produkció előzetese, ami sokkal több izgalmat ígér
star warsDisney+előzetesMandalorian

A Mandalóri és Grogu árnyékában befutott egy másik Star Wars-produkció előzetese, ami sokkal több izgalmat ígér

Megérkezett A Mandalóri és Grogu első előzetese, ami ezúttal is a nosztalgiára és a fanservice-re épít, ám ennek árnyékában szinte észrevétlenül befutott az animációs Star Wars: Látomások harmadik évadának előzetese is, ami sokkal kreatívabb és bátrabb irányokat villant fel a galaxisban.

Munkatársunktól
2025. 09. 27. 12:33
A Mandalóri és Grogu plakátja. Star Wars előzetes-dömpinget hozott a hét.
A Mandalóri és Grogu plakátja. Star Wars előzetes-dömpinget hozott a hét. Forrás: Disney
A Star Wars: Skywalker kora óta nem került Star Wars-film a mozikba, így hatalmas figyelem övezi a 2026 májusában érkező A Mandalóri és Grogu produkciót. A Jon Favreau (Vasember, Az oroszlánkirály) rendezte film első előzeteséből a történetről nem sok minden derül ki, de mindent megad, amit a rajongók elvárnak: Din Djarin és Grogu újra együtt, az Új Köztársaság oldalán küzd a Birodalom maradványaival, miközben látványos csaták és robbanások pörögnek a vásznon. A képkockákon feltűnik Sigourney Weaver, és Jabba kipattintott fia is (Jeremy Allen White), de találkozhatunk néhány érdekes óriásrobottal is, és a hegyoldalon lezuhanó birodalmi lépegetővel. A kedvcsináló előzetest itt lehet megtekinteni:

Azonban miközben minden reflektorfény a mozifilmre irányult, a Disney+ szinte mellékesen bemutatta a Star Wars: Látomások harmadik évadának első előzetesét, amely október 29-én debütál a streamingplatformon. 

Az antológia harmadik felvonása ismét kilenc epizódot kínál, és továbbra is a legkülönfélébb animációs stúdiók egyedi látásmódját hozza be a galaxisba.

Az előzetes sokkal kísérletezőbb szellemiséget tükröz: ewokok, lázadó hercegnő, fejvadászok és új sötét oldali fenyegetések váltják egymást, köztük egy alak, aki tizenhárom apró fénykardot idéz elő egyszerre Az előzetest itt lehet megtekinteni: 

Míg A Mandalóri és Grogu biztos kézzel a megszokott sávban halad – látványos fanservice, szeretett karakterek és hollywoodi szupersztárok –, addig a Látomások éppen azzal hódít, hogy el mer rugaszkodni a bevált panelektől, és új ötleteket, formanyelvet enged be a Star Wars-univerzumba.

 



