EvitamusicalMadách Színház

Törvénytelen gyermekből vált egy nemzet bálványává

Andrew Lloyd Webber világhírű művét mutatja be ősszel a Madách Színház. A zenés színház egyik legmeghatározóbb alkotását, az Evita című musicalt szeptemberben tűzik műsorra Szirtes Tamás rendezésében, hármas szereposztásban – közölte a teátrum kedden.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 19:28
Eva Peron Fotó: AP
A Don’t Cry for Me Argentina világszerte slágerré vált, és a darab egyik legikonikusabb zenei pillanataként vált ismertté. A musical több rangos díjat nyert, és azóta is a világ színházainak állandó repertoárdarabja. 1996-ban filmváltozat készült Madonna és Antonio Banderas főszereplésével, amely tovább növelte a mű globális ismertségét. 

 

A produkció jelentős részét Magyarországon forgatták

A filmet Andy Vajna producerként jegyezte, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a nemzetközi stáb Budapestet választotta a történet számos ikonikus helyszínének megjelenítésére. A hazai filmes szakmának ez a produkció mérföldkő volt, amely nemzetközi figyelmet irányított Magyarországra mint forgatási helyszínre. A musical szövegét Tim Rice írta, Bárány Ferenc fordította. Az előadásban közreműködik a Madách Színház Zenekara, Tánckara és Kórusa, a díszlet- és animációtervező Vízvárdi András, a jelmeztervező Rományi Nóra, a zenei supervisor Kocsák Tibor, a zenei vezető Köteles Géza, a koreográfus Tihanyi Ákos.

 

