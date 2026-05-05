Törvénytelen gyermekből vált egy nemzet bálványává

A Don’t Cry for Me Argentina világszerte slágerré vált, és a darab egyik legikonikusabb zenei pillanataként vált ismertté. A musical több rangos díjat nyert, és azóta is a világ színházainak állandó repertoárdarabja. 1996-ban filmváltozat készült Madonna és Antonio Banderas főszereplésével, amely tovább növelte a mű globális ismertségét.

A produkció jelentős részét Magyarországon forgatták

A filmet Andy Vajna producerként jegyezte, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a nemzetközi stáb Budapestet választotta a történet számos ikonikus helyszínének megjelenítésére. A hazai filmes szakmának ez a produkció mérföldkő volt, amely nemzetközi figyelmet irányított Magyarországra mint forgatási helyszínre. A musical szövegét Tim Rice írta, Bárány Ferenc fordította. Az előadásban közreműködik a Madách Színház Zenekara, Tánckara és Kórusa, a díszlet- és animációtervező Vízvárdi András, a jelmeztervező Rományi Nóra, a zenei supervisor Kocsák Tibor, a zenei vezető Köteles Géza, a koreográfus Tihanyi Ákos.