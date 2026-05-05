90 éve született Lázár Ervin: meséi nemcsak a gyerekeket tanították, hanem a szülőket is

Lázár Ervin 2006. december 22-én hunyt el Budapesten. Emlékét számos kezdeményezés őrzi: Sárszentlőrincen emlékház idézi fel életét, több településen könyvtár viseli nevét, és 2019-ben elindult a Lázár Ervin-program is, amely a fiatalok kulturális élményeit támogatja. Művei ma is élnek – nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is újra és újra felfedezhető, különös, szeretettel teli világot kínálnak.