A gála társadalmi súlyát jelezte az is, hogy az Amazon alapítója, Jeff Bezos és felesége, Lauren Sánchez voltak az est főszponzorai, ami miatt aktivisták kisebb tüntetést is szerveztek a helyszín közelében. Az idei esemény végül rekordösszegű, 42 millió dolláros adományt gyűjtött össze a Metropolitan Művészeti Múzeum számára.
Dwayne Johnson szoknyában parádézott a 2026-os MET-gálán
Dwayne „The Rock” Johnson az idei MET-gála egyik legvitatottabb, egyben legjelentősebb divatpillanatát szolgáltatta, amikor felesége, Lauren Hashian oldalán egy különleges szoknyás összeállításban lépett a vörös szőnyegre. A színész megjelenése nem csupán esztétikai választás volt, hanem mélyebb kulturális és társadalmi üzenetet is hordozott a férfias ideálokról és a polinéz örökségről.
