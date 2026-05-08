A romantika legszebb dallamai töltik meg a Zeneakadémiát vasárnap este
A romantikus zeneirodalom két óriásának művei csendülnek fel a Szent István Filharmonikusok Gaudeamus-sorozatának következő koncertjén május 10-én, vasárnap 18 órakor a Zeneakadémia Nagytermében. A Tündértánc – Dvořák és Csajkovszkij nyomában című hangverseny a balettzene varázslatos világát és a hangszeres virtuozitás erejét állítja középpontba, miközben a közönség a XIX. századi zene egyik leggazdagabb érzelmi univerzumába nyerhet betekintést.
